Rio Grande do Sul Nota Fiscal Gaúcha realiza sorteio de agosto nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Em agosto, mais de 35 milhões de bilhetes disputarão os diversos prêmios, que totalizam R$ 700 mil Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Em agosto, mais de 35 milhões de bilhetes disputarão os diversos prêmios, que totalizam R$ 700 mil. (Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O sorteio mensal do prêmio Nota Fiscal Gaúcha será realizado nesta quinta-feira (1º). O ganhador do prêmio principal receberá R$ 50 mil e outros 1.110 consumidores levarão prêmios que vão de R$ 500 a R$ 5 mil cada. Em agosto, mais de 35 milhões de bilhetes disputarão os diversos prêmios, que totalizam R$ 700 mil.

Os sorteados do mês podem conferir se foram sorteados na quinta-feira pelo seu cadastro no site ou através do aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha. Os contemplados terão um prazo de até 90 dias para o resgate dos valores.

O programa

Com mais de 2,6 milhões de pessoas cadastradas, o NFG gera pontos que são acumulados sempre que o consumidor solicitar a inclusão do seu CPF no documento fiscal.

O pedido deve ser feito no momento da compra em todos os estabelecimentos varejistas. Além de ofertar prêmios em dinheiro, o programa ainda distribui recursos para as entidades que atuam nas áreas da saúde, educação, assistência social e proteção animal.

Outras vantagens do NFG

Além da premiação mensal, há outra modalidade de sorteio na qual o cidadão concorre a prêmios em dinheiro instantaneamente. Veja algumas:

Receita da Sorte

O Receita da Sorte distribui prêmios de R$ 500 diariamente. É um prêmio instantâneo que possibilita que o consumidor solicite a nota fiscal com CPF na hora da compra e faça a leitura do QR-Code da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) por meio do aplicativo do NFG e seja premiado na hora.

Descontos no IPVA

Outra vantagem de participar do programa NFG são os descontos no IPVA. Os motoristas podem garantir o desconto máximo, que pode chegar a 5%, no imposto juntando 150 documentos fiscais em seu CPF. Para se cadastrar, basta acessar o site do NFG ou efetuar diretamente no aplicativo do tablet ou smartphone.

Sobre o NFG

O Nota Fiscal Gaúcha, coordenado pela Receita Estadual, é um programa que incentiva os cidadãos a solicitar a inclusão do CPF no momento da emissão do documento fiscal, bem como conscientizá-los sobre a importância social do tributo.

Através do programa, os cidadãos concorrem a prêmios em dinheiro e têm outros benefícios, as entidades sociais por eles indicadas são beneficiadas por repasses e as empresas participantes reforçam sua responsabilidade social com o Estado e a sociedade gaúcha.

Atualmente, o programa tem mais de 300 mil estabelecimentos cadastrados e mais de 3,7 mil entidades indicadas.

