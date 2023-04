Inter Com dores na estreia do Brasileirão, atacante do Inter não preocupa para jogo da Libertadores

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

Na temporada de 2023, Wanderson participou em todos os 16 jogos até o momento sendo titular em 14 oportunidades Foto: Ricardo Duarte/Inter O jogador foi substituído por Lucca, aos 29 minutos do segundo tempo. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Apesar de sentir cãimbras, o atacante Wanderson não preocupa para a partida contra o Metropolitanos pela Libertadores da América que acontece nesta terça-feira (18). O atacante marcou o gol do empate contra o Fortaleza após passar 12 partidas sem marcar.

O atleta foi substituído por Lucca, aos 29 minutos da segunda etapa. Após a partida, o mesmo tratou de descartar alguma lesão e não vai deixar de atuar nas próximas competições.

“Pode ficar tranquilo [torcedor], foi só uma cãimbra. O jogo passado jogamos 107 minutos. Vínhamos de um desgaste grande. Só uma cãimbra, algo pequeno, do jogo mesmo, não tem nenhum tipo de lesão”, disse o atacante.

Na temporada de 2023, Wanderson participou em todos os 16 jogos até o momento sendo titular em 14 oportunidades. O Colorado volta a campo nesta terça-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Grupo B da Libertadores.

