Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

O clube gaúcho tem vínculo com o meia até o final de 2025 Foto: Lucas Uebel/Grêmio O clube gaúcho tem vínculo com o meia até o final de 2025. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Grêmio e Coritiba avançaram na negociação envolvendo o meia Gabriel Silva. O jogador deverá ficar no clube paranaense até o final da temporada de 2024 com direitos de compra ao final do empréstimo.

Gabriel Silva, de 20 anos, se apresenta ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar o contrato. O jogador ficará até o final da temporada com opção de compra.

Durante a temporada de 2023, o meia jogou sete jogos no Campeonato Gaúcho. Gabriel surgiu nas bases de São Caetano e Grêmio e se profissionalizou na temporada passada ainda com o comando do ex-técnico do Grêmio, Roger Machado. Gabriel tem 29 jogos com quatro gols e uma assistência.

