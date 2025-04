Bruno Laux Com encerramento previsto para o fim de abril, CPI das Bets articula prorrogação dos trabalhos no Senado

Por Bruno Laux | 12 de abril de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Trabalhos estendidos

Com encerramento previsto para o dia 30 de abril, a CPI das Bets pode ter seu funcionamento prolongado no Senado a pedido dos parlamentares à frente da comissão. A extensão busca ganhar tempo para a conclusão dos trabalhos do grupo, que segue buscando solução junto ao STF para que convocados a depor que não atenderam à solicitação compareçam ao colegiado.

Otimismo da oposição

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, está confiante de que o projeto de anistia para os envolvidos no 8 de Janeiro será analisado em breve na Câmara, após reunir as assinaturas necessárias para apresentar um requerimento de urgência. Ainda pressionando o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), o deputado afirmou que deve dialogar com o chefe parlamentar depois da Páscoa para que a medida seja pautada já no próximo dia 24 de abril.

Retratação ministerial

Repercutiu mal entre ministros do STF a fala da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, em que afirmou que o debate relacionado à mediação de pena para envolvidos no 8 de Janeiro é “defensável” do ponto de vista de alguns parlamentares. Frente à reação negativa de membros da Corte, a líder ministerial foi às redes sociais para reafirmar críticas ao PL da anistia e destacar que “eventuais revisões de pena aos réus do episódio cabem única e exclusivamente ao Supremo”.

Pautas em comum

Em conversa por telefone nesta sexta-feira com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, o presidente Lula manifestou apoio ao país europeu contra os planos do presidente estadunidense Donald Trump de anexar a Groenlândia aos EUA. Os chefes de governo também dialogaram sobre os impactos do “tarifaço” imposto pelo líder norte-americano, concordando sobre a importância da defesa dos princípios do multilateralismo, em especial sobre o livre comércio.

Pautas em comum II

Na conversa de quase 40 minutos entre Lula e a primeira-ministra dinamarquesa, ambos manifestaram disposição em trabalhar juntos pela finalização do acordo comercial Mercosul-União Europeia. Na segunda metade de 2025, o Brasil assumirá o comando do bloco sul-americano, enquanto a Dinamarca tomará posse na presidência rotativa do Conselho da União Europeia.

Anúncio precoce

O anúncio da ministra Gleisi Hoffmann na quinta-feira sobre a indicação do deputado Pedro Lucas (MA) para o Ministério das Comunicações gerou surpresa e tumulto entre lideranças do União Brasil. Integrantes da cúpula da legenda afirmam que a definição sobre o sucessor de Juscelino Filho na pasta havia sido combinada para depois da Páscoa, de modo que a sigla tivesse mais tempo para tomar a decisão.

Samu para todos

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, usou nesta sexta-feira uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro sendo atendido por uma ambulância do Samu para exaltar o serviço de atendimento gratuito nas redes sociais. Em uma publicação no X, o chefe ministerial afirmou que “todo mundo sabe: na hora da emergência, chama o SAMU 192”, destacando que a instituição foi criada pelo presidente Lula “para todos os brasileiros”.

Emergência médica

Jair Bolsonaro precisou ser socorrido nesta sexta-feira após passar mal na cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, em decorrência de complicações no intestino. Removido para Natal logo após o episódio, o ex-presidente permanece internado em quadro estável na capital potiguar, sem previsão de alta.

Debate ampliado

O senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator da proposta do novo Código Eleitoral, pretende se reunir com cada uma das bancadas partidárias nas próximas semanas para debater aperfeiçoamentos no texto. Entre os principais pontos a serem tratados, estão a ampliação das auditorias das urnas eletrônicas, o impulsionamento das pré-candidaturas e uma reserva de 20% das vagas nos Legislativos para mulheres.

Educação financeira

Frente ao endividamento precoce observado entre jovens brasileiros, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) apresentou um projeto de lei que torna obrigatória a educação financeira nas escolas. Para o parlamentar, a inclusão do tema no currículo atende à necessidade urgente de preparar os estudantes para “os desafios da vida econômica contemporânea”, promovendo a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis na gestão de seus recursos.

Expansão de serviços

Entrou em tramitação na Câmara o projeto que cria o Programa Nacional Energia e Internet para Todos, destinado à expansão da oferta dos serviços em todo o território brasileiro. Com foco nas regiões ainda carentes de tais recursos, o deputado Amom Mandel (Cidadania-AM) propõe o estabelecimento de incentivos financeiros e de parcerias entre os setores público e privado, de modo a contribuir com “a inclusão digital, o desenvolvimento sustentável e a justiça social”.

Ampliação de penas

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve analisar nas próximas semanas um projeto de lei que amplia a pena para várias modalidades de furto, roubo e receptação. Já com aval da Comissão de Segurança Pública, o texto prevê ainda o fim de punições menores no caso de furto privilegiado, que ocorre quando o réu é primário e o bem furtado é de pequeno valor.

Embate municipalista

A Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas solicitou à Justiça do DF nesta sexta-feira a suspensão do processo eleitoral para escolha dos representantes municipais no Conselho Superior do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. A entidade, que destaca ser habilitada por lei para organizar a eleição, acusa a Confederação Nacional dos Municípios de ter violado um acordo político entre as partes ao conduzir individualmente a realização do pleito.

Transição no IRGA

O atual presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz, Rodrigo Machado, iniciou nesta semana o processo de transição de cargo com o próximo líder da instituição, Eduardo Bonotto, indicado pelo governo gaúcho. O novo gestor foi apresentado às instalações, chefias de divisão e diretores da entidade, além de tomar conhecimento sobre as ações em curso no órgão.

Lab Piá RS

Em meio à programação do South Summit Brazil 2025, em Porto Alegre, o governo gaúcho oficializou nesta semana o lançamento do “Lab Piá RS”, iniciativa de inovação aberta que conecta governo, startups e sociedades na busca de soluções para os desafios do Executivo gaúcho. Através da realização de chamadas públicas, a iniciativa deve viabilizar a cocriação, a experimentação e a implementação de novas ações, buscando mais eficiência para o setor público e a geração de oportunidades para empresas inovadoras.

(@obrunolaux)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

