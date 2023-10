Porto Alegre Com entrada franca, cantora Malu apresenta o seu pagode no Mercado Público de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Show está marcado para as 19h desta terça-feira. (Foto: Divulgação)

O aniversário de 154 anos de fundação Mercado Público de Porto Alegre (dia 3 de outubro) já passou, mas a programação comemorativa prossegue. Às 19h desta terça-feira (10), o mais popular centro de compras da cidade recebe a cantora gaúcha Malu para um show de pagode com entrada franca. O espetáculo será gravado para o lançamento em vídeo.

Apresentada no texto de divulgação como “a cantora que atingiu o marco de artista de samba e pagode mais ouvida no Rio Grande do Sul”, ela estará acompanhada de convidados especiais. Na lista de atrações anunciadas aparecem o cantor e compositor Rodriguinho, Mr. Dan, Doce Encontro, Grupo Chocolate e As Pagodeiras.

O grupo As Pagodeiras é composto de sete mulheres, representando o movimento feminino no pagode e que tem sido sucesso com Malu nas redes sociais. Suas integrantes são oriundas do Estado e também de Santa Catarina, Paranã, São Paulo e Tocantins. Elas prometem mostrar a força e união das mulheres em um segmento de predomínio masculino.

Carreira

Após dez anos de atuação no samba e de uma participação na edição 2019 do concurso televisivo “The Voice Brasil”, Maria Luiza lançou o projeto “Pagode da Malu”, chamando para si o título informal de “1ª Pagodeira do Rio Grande do Sul”.

Desde então a cantora já dividiu o palco com uma série de artistas de renome nacional, como Mumuzinho, Di Propósito, Pique Novo, Arlindinho e grupo Menos é Mais, Kamisa 10, Entre Elas e Caju pra Baixo.

Também protagonizou shows de abertura dos ídolos Thiaguinho (Arena do Grêmio) e Diogo Nogueira (Auditório Araújo Vianna). Seus vídeos nas redes sociais contam com grande audiência, enquanto suas redes sociais e plataformas de mídia somam mais de 500 mil seguidores.

Dança

Já na quarta-feira (11), às 20h, o projeto “Quartas na Dança” retorna ao palco do Teatro Renascença com o Grupo Andanças apresentando o espetáculo “Brasileirada – Uma História de Amor”. A sessão é gratuita e com distribuição de senhas na bilheteria, uma hora antes.

Com direção de Clóvis Rocha, o espetáculo conta a história de Avelino e Severina, casal de forrozeiros que nutre uma paixão pela cultura popular brasileira..

O “Quartas na Dança” é promovido pelo Centro de Dança da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMDet) e tem por finalidade incentivar e difundir a produção artística local de grupos e companhias do gênero.

Em sua programação deste ano estão tradicionais companhias da cidade, apresentando espetáculos de balé, jazz, dança contemporânea, flamenco, dança do ventre e danças folclóricas, dentre outras.

No dia 8 de novembro, a atração será o espetáculo “Às Vezes Eu Kahlo”, da Geda Companhia de Dança Contemporânea. Depois, no dia 14, será a vez de “Flamencura”, do Tablado Andaluz.

(Marcello Campos)

2023-10-09