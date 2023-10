Geral Governo brasileiro terá de negociar com o Hamas para a retirada de 25 brasileiros da Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

No último sábado (7), o grupo Hamas deflagrou um ataque contra o território israelense. Imagem mostra um edifício em chamas no centro de Gaza. (Foto: UN News/Ziad Taleb)

Uma negociação direta com representantes do Hamas será necessária para que o governo federal consiga retirar 25 brasileiros que já manifestaram o desejo de deixar a Faixa de Gaza, afirmaram fontes ligadas ao Itamaraty.

Pelo menos 1,7 mil brasileiros já procuraram a embaixada do Brasil em Tel Aviv em busca de ajuda para deixar Israel. Segundo o Ministério das Relações Exteriores informou nessa segunda-feira (9), em Brasília, a maioria dos candidatos à repatriação é formada por turistas que visitavam Tel Aviv e Jerusalém quando, no último sábado (7), o grupo Hamas, que governa a Faixa de Gaza, deflagrou um ataque contra o território israelense. Depois do ataque, seguiu-se uma forte reação militar israelense, que passou a bombardear a Faixa de Gaza.

Segundo as fontes, não há como negociar com a autoridade palestina, pois quem manda de fato na zona de conflito é o Hamas. A previsão é de que o primeiro voo da FAB com brasileiros resgatados de Israel chegue ao Brasil na quarta (11).

Os brasileiros que querem deixar a Faixa de Gaza fizeram chegar essa intenção a membros da diplomacia brasileira em Ramallah e também no Egito. A estimativa é de que 6 mil brasileiros vivam na Faixa de Gaza.

O objetivo é tirá-los exatamente pela fronteira com o Egito. O país faz fronteira com a Faixa de Gaza, foco do combate entre o grupo terrorista armado Hamas e as forças militares de Israel.

Sobre a primeira leva de brasileiros que sairão de Tel Aviv nesta terça (10), a prioridade está sendo para turistas, pois eles não têm família, casa ou endereço em território israelense. A lista ainda está sendo definida.

O governo isralense autorizou nessa segunda-feira o envio de dois aviões do Brasil para o resgate de cidadãos do País que desejem deixar Israel após os ataques do Hamas, disseram fontes do Itamaraty ao jornal O Estado de S. Paulo.

Um avião já deixou a Itália a caminho do Aeroporto Internacional Ben Gurion e deve retornar ao País ainda nesta terça-feira (10), com chegada prevista para esta quarta-feira (11).

O Itamaraty estima que cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel e outros seis mil moram na Palestina. Além disso, muitos turistas visitam a região, principalmente para conhecer locais considerados sagrados e participar de eventos.

Diante da reação israelense ao ataque do Hamas, o governo brasileiro desaconselha quaisquer deslocamentos não essenciais para a região. Em nota, o Itamaraty recomendou que todos os brasileiros que tiverem condições tentem deixar Israel e Gaza.

O governo brasileiro estima retirar 900 brasileiros desta terça-feira (10) até sábado (14) que estão em Israel e na Palestina, informou o comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno.

“Estamos coordenando as listas com o Ministério das Relações Exteriores”, disse o comandante em entrevista nessa segunda-feira (9). As informações são do portal de notícias G1, do jornal O Estado de S. Paulo e da Agência Brasil.

2023-10-09