Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Governo israelense disse que restabeleceu o controle da fronteira com a Faixa de Gaza Foto: Reprodução de vídeo

Cerca de 1,5 mil corpos de integrantes do Hamas foram encontrados dentro do território de Israel, informou um porta-voz das forças militares israelenses nesta terça-feira (10).

Por terra, ar e mar, o grupo extremista invadiu e bombardeou diversas cidades do país no sábado (7), quando começou a guerra. Integrantes do Hamas também abriram fogo contra civis que estavam nas ruas.

Israel, que revidou os ataques, reforçou as suas tropas no Sul do país e nos arredores da Faixa de Gaza. Nesta terça-feira, a Defesa israelense disse ter retomado o controle da fronteira.

Ainda segundo o governo israelense, nenhuma nova invasão em seu território foi registrada. Minas terrestres foram instaladas na região da barreira que foi violada pelo Hamas no sábado para evitar novas invasões.

Nesta terça, Israel anunciou uma ofensiva em larga escala contra o grupo extremista, com mais de 200 alvos sendo bombardeados na Faixa de Gaza.

A disputa territorial entre israelenses e palestinos se estende há décadas e já resultou em inúmeros enfrentamentos armados e mortes.

