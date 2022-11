Notícias Com equipe reduzida e ordens de Musk, problemas na infraestrutura do Twitter se agravam

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Implacável, Musk demitiu engenheiros do Twitter que ousaram criticá-lo na plataforma. (Foto: Reprodução/Twitter)

Na última semana pipocaram relatos de sistemas e funcionalidades quebrando do nada no Twitter. Coisas como filtros anti-spam ficaram malucas, deixando passar contas obviamente falsas e dando falsos-positivos em links legítimos.

Em mais um sinal de degradação da infraestrutura do Twitter, o sistema de autenticação de dois fatores via mensagem de texto (SMS) tem apresentado falhas e deixado usuários trancados fora de suas contas.

Se a única forma de verificação de duas etapas de um usuário é baseada em serviço de SMS, o usuário pode ficar permanentemente trancado pra fora de sua conta se o serviço não estiver funcionando.

O Twitter tem aparentemente, e sem muito alarde, desligado diversos microsserviços que o novo dono do Twitter, Elon Musk, chamou recentemente de “bloatware” (softwares que incham e atrapalham um produto).

Há outros sinais de que a infraestrutura da rede social está desesperadamente precisando de atenção: de acordo com o ex-chefe de infraestrutura do Twitter, umas das equipes críticas de infraestrutura conta com pouquíssimas pessoas no momento. Ele mesmo já não trabalha mais lá.

Demissões

O Twitter também encerrou o vínculo de trabalho com mais de 4 mil trabalhadores terceirizados, segundo apuração do jornalista Casey Newton, da newsletter Plataformer, com possível impacto à moderação de conteúdo.

Engenheiros que fizeram comentários negativos sobre a liderança de Musk em tuítes foram demitidos. Em um dos casos, o blionário fez questão de anunciar a demissão em um tuíte. Em outro, um ex-funcionário revelou ter sido demitido após contrapor Musk abertamente.

O engenheiro Eric Frohnhoefer, que trabalhou no aplicativo do Twitter para o sistema operacional Android, para celulares, repostou um dos tuítes de Musk com um comentário em que dizia que a compreensão do bilionário sobre uma parte técnica do app estava “errada”. Musk, respondeu e solicitou que o engenheiro pensasse antes de escrever: “Twitter é superlento no Android. O que você fez para consertar isso?”

Depois de tentar explicar seu pensamento em uma série de tuítes, Frohnhoefer foi questionado por outro usuário da rede sobre por que não havia compartilhado sua visão com seu novo chefe em particular. O engenheiro, que trabalhava no Twitter há mais de oito anos, respondeu que Musk “talvez poderia fazer perguntas privadamente ou usar o Slack (aplicativo de comunicação corporativa) ou o e-mail.

No dia seguinte, Musk escreveu no Twitter que Frohnhoefer havia sido demitido. O engeheiro retuitou e incluiu um emoji saudando o novo líder da plataforma, o mesmo usado por muitos outros empregados que o bilionário demitiu nas últimas semanas.

Outro engenheiro, Ben Leib, também foi demitido após criticar Musk abertamente. Ele retuitou a mesma publicação de Musk sobre problemas técnicos, mas acrescentou: “Como ex-líder de cronogramas de infraestrutura no Twitter, posso dizer com confiança que este homem não tem ideia do que está falando.”

A alfinetada a Musk por parte do engenheiro que já contava uma década trabalhando na empresa sediada em São Francisco terminou em demissão.

