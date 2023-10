Geral Com escassez de água em Gaza, população toma banho e lava louça no mar

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Palestinos fazem fila por água em Gaza. (Foto: OMS)

Os 2,3 milhões de habitantes da Faixa de Gaza sitiada não têm acesso a água potável e corrente depois de Israel ter cortado a água e a eletricidade da região. Se a água escorrer da torneira, os moradores dizem que ela está tão contaminada com esgoto e água do mar que é intragável. Nestas circunstâncias, alguns são obrigados a utilizar o mar para tomar banho, lavar roupa e limpar os utensílios de cozinha, aponta a agência de notícias Associated Press.

No domingo (29), 33 caminhões transportando água, alimentos e medicamentos entraram na única passagem fronteiriça do Egito. Israel disse que abriu duas linhas de água no sul de Gaza na semana passada

Ainda assim, segundo os responsáveis por distribuir a ajuda humanitária, a assistência não é o suficiente para atender às necessidades da população local.

No domingo, as comunicações foram restauradas para a maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza, depois que um bombardeio israelense descrito pelos residentes como o mais intenso da guerra interrompeu os serviços de telefone e internet na noite de sexta-feira (27).

Exausta e com medo de que a sua ligação com o mundo possa cair a qualquer momento, a jornalista palestina Hind al-Khoudary, de 28 anos, disse que os ataques aéreos massivos dos últimos dias excederam tudo o que ela já tinha visto. “Foi uma loucura”, afirmou ela.

Contatado pelo WhatsApp, o fotojornalista freelancer Ashraf Abu Amra, do norte de Gaza, disse que o pânico e a confusão o cercavam.

“É quase impossível enviar esta mensagem”, disse ele. “Tudo o que quero transmitir é que a comunidade internacional deve intervir e salvar imediatamente o povo de Gaza da morte.”

A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) informou que milhares de pessoas saquearam vários de seus centros de distribuição em busca de farinha ou artigos de higiene.

“Este é um sinal preocupante de que a ordem civil está começando a desmoronar”, advertiu a agência.

A porta-voz da UNRWA, Juliette Touma, disse que a multidão invadiu quatro instalações no sábado. Ela disse que os armazéns não continham nenhum combustível. Um armazém continha 80 toneladas de alimentos, disse o Programa Mundial de Alimentos da ONU.

Segundo a organização, pelo menos 40 caminhões com suprimentos são necessários diariamente para atender às necessidades alimentares.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e o presidente francês, Emmanuel Macron, insistiram na necessidade de um “apoio humanitário urgente em Gaza”, informou o gabinete do premiê, após uma conversa entre os dois dirigentes.

Em Rafah, no sul de Gaza, Etidal al Masri, moradora de Gaza, fazia fila com a esperança de poder comprar um pouco de pão. “Agora temos que fazer fila para conseguir pão, tomar banho e inclusive para dormir”, afirmou ela. As informações são do portal de notícias G1.

2023-10-30