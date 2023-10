Mundo Israel ataca Gaza por terra, água e ar no quarto dia de operação terrestre dentro do território palestino

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Autoridades israelenses afirmam perseguir terroristas do Hamas que estariam escondidos em um labirinto de túneis. Foto: Reprodução Autoridades israelenses afirmam perseguir terroristas do Hamas que estariam escondidos em um labirinto de túneis. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Tropas israelenses atacaram, por terra e ar, nesta segunda-feira (30) a Cidade de Gaza, a maior e mais populosa localidade da Faixa de Gaza. Moradores relataram, ainda, ataques pelo mar, no quarto dia de operação terrestre de Israel dentro do território palestino.

O território palestino é banhado pelo Mar Mediterrâneo. A Cidade de Gaza tem cerca de 600 mil habitantes. Ela fica localizada ao norte da estreita faixa de terra do território palestino. Israel iniciou uma investida em Gaza na noite da última sexta-feira (27) e reiterou os pedidos para que os civis se deslocassem do Norte para o Sul. No entanto, muitos palestinos continuaram na Cidade de Gaza com medo de perder as suas casas. Assustados com os ataques, eles passaram a buscar abrigo ao lado de milhares de feridos.

Autoridades israelenses afirmam perseguir terroristas do Hamas que estariam escondidos em um labirinto de túneis debaixo da cidade. Segundo os militares, os ataques dos últimos dias atingiram mais de 600 alvos vinculados ao Hamas.

O grupo Jihad Islâmica e o Hamas disseram que também estavam lutando contra as forças israelenses na cidade de Jenin, na Cisjordânia, ocupada por Israel. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou que quatro pessoas foram mortas em Jenin nesta segunda. Já Israel disse que vários combatentes foram mortos em um ataque aéreo.

Autoridades israelenses também dizem ter prendido 700 militantes do Hamas na Cisjordânia, onde afirmam que as suas forças são frequentemente atacadas. Conforme autoridades de saúde palestinas, cerca de 120 pessoas morreram na Cisjordânia e nas ocupações palestinas desde a invasão que o Hamas fez em 7 de outubro.

2023-10-30