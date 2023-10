Esporte Lionel Messi ganha pela oitava vez a Bola de Ouro

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Prêmios foram entregues, nesta segunda-feira (30), na França Foto: Reprodução Prêmios foram entregues, nesta segunda-feira (30), na França (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Lionel Messi venceu a Bola de Ouro 2023, nesta segunda-feira (30). É a oitava vez que ele leva o prêmio de melhor jogador entregue pela revista francesa “France Football”. A cerimônia de entrega foi realizada em Paris, na França.

Aos 36 anos, o craque que atua no Inter Miami, dos Estados Unidos, ficou com o troféu especialmente por conta de sua performance na última Copa do Mundo, no Catar, vencida pela Argentina no ano passado. Messi foi o grande protagonista do torneio.

Messi deixou para trás Haaland e De Bruyne, do Manchester City e Mbappé, do PSG, que completaram o top 4 da eleição promovida pela revista. Único brasileiro concorrente, Vini Jr, do Real Madrid, ficou na sexta posição.

Na última temporada, Messi atuou pela Argentina e pelo PSG. Com as duas camisas, ele teve os seguintes números:

38 gols e 25 assistências em 54 jogos (média de 1,16 participação por jogo);

Campeão da Copa do Mundo pela Argentina;

Eleito melhor jogador da Copa do Mundo, com sete gols e três assistências;

Campeão da Supercopa da França e do Campeonato Francês pelo PSG;

Líder em assistências no Campeonato Francês (16);

Messi é o maior vencedor do prêmio dado pela France Football ao melhor do mundo, agora com três a mais em relação a Cristiano Ronaldo, que tem cinco. Cruijff, Platini e Van Basten vêm em seguida no ranking, com três cada.

Já a Bola de Ouro Feminina foi para Aitana Bonmati, do Barcelona, campeã do mundo pela Espanha em 2023. Ela quebrou a hegemonia da companheira de clube e seleção Alexia Putellas, que venceu as duas últimas edições, mas não foi indicada neste ano.

A festa começou com a premiação de Jude Bellingham, atualmente astro do Real Madrid, com o troféu Kopa, que vai para a revelação da temporada. Ele já vinha brilhando no Borussia Dortmund na temporada passada.

Depois, Vinicius Júnior foi premiado com o Prêmio Sócrates, que reconhece iniciativas sociais ligadas ao esporte.

O brasileiro do Real Madrid ganhou por conta de seu trabalho com a Fundação Vinicius Júnior, organização que o jogador abriu no Rio de Janeiro e ajuda crianças que vivem em condições de pobreza através do esporte.

