Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Vinicius Júnior, do Real Madrid, conquistou o Prêmio Sócrates durante o prêmio Bola de Ouro 2023, em cerimônia realizada na segunda-feira (30). Esse troféu, introduzido em 2022 com a vitória do senegalês Sadio Mané, reconhece e homenageia iniciativas sociais relacionadas ao mundo do esporte.

O jogador brasileiro foi premiado devido ao seu engajamento com a Fundação Vinicius Júnior, uma organização que ele fundou no Rio de Janeiro. A fundação tem como objetivo auxiliar crianças que vivem em situações de vulnerabilidade, proporcionando oportunidades de desenvolvimento por meio do esporte.

“A verdade é que estou muito feliz de ganhar esse prêmio, ajudar tantas pessoas no meu país, o Brasil, do meu bairro, da favela. É um sonho muito especial para mim estar aqui com todos você”, disse o jogador.

O ex-jogador Didier Drogba, um dos apresentadores do Bola de Ouro 2023, destacou a postura de Vinicius Júnior na luta contra o racismo e enfatizou que o brasileiro conta com o apoio e solidariedade de muitos na mesma causa.

Troféu Sócrates

O prêmio recebe o nome em homenagem ao ícone do Corinthians, que foi lembrado no evento pela sua atuação durante o regime militar no Brasil. Na edição inaugural do prêmio, no ano passado, o vencedor foi Sadio Mané, atleta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, mesmo clube em que atua Cristiano Ronaldo.

Em 2019, Mané inaugurou uma escola em sua cidade natal, no Senegal, e no ano seguinte, realizou uma doação de 40 mil libras ao governo senegalês para apoiar os esforços no combate à pandemia de coronavírus.

2023-10-30