Esporte Jogos Pan-Americanos: Brasil é finalista nas duplas do tênis de mesa e se classifica para os Jogos Olímpicos de Paris

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

País assegurou 35 vagas olímpicas, 17% a mais do que na edição de 2019 Foto: Rafael Bello/COB País assegurou 35 vagas olímpicas, 17% a mais do que na edição de 2019 (Foto: Rafael Bello/COB) Foto: Rafael Bello/COB

Os tenistas de mesa Vitor Ishiy e Bruna Takahashi asseguraram uma vaga olímpica para o Brasil na categoria de duplas mistas dos Jogos de Paris 2024, ao alcançarem a final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Nesta segunda-feira (30), os atletas brasileiros conquistaram a vitória nas semifinais ao derrotar a dupla canadense composta por Eugene Wang e Mo Zhang por 4 a 2 (parciais de 11/9, 11/5, 10/12, 11/4, 6/11 e 11/8).

A busca pela inédita medalha de ouro no Pan ocorrerá logo mais, às 19h40 (horário de Brasília), em um enfrentamento contra os cubanos Jorge Campos e Daniela Fonseca.

A delegação brasileira que participou dos Jogos Pan-Americanos em Santiago já conquistou um total de 35 vagas olímpicas, representando um aumento de 17% em relação à edição anterior em Lima, no Peru, onde as vagas para Tóquio foram determinadas.

Além disso, no torneio continental, o Brasil também garantiu vagas para os Jogos de Paris nas seguintes modalidades: nove no boxe, 14 no handebol feminino, que inclusive conquistou a medalha de ouro no domingo, três no hipismo, uma no pentatlo moderno, duas na natação e uma no tênis.

A participação brasileira em Santiago reúne a maior delegação do País em competições internacionais, composta por 621 atletas, sendo 342 homens e 279 mulheres.

O Brasil assegurou uma posição de destaque no quadro de medalhas, conquistando um total de 120 medalhas (37 de ouro, 44 de prata e 39 de bronze), estando atrás somente dos Estados Unidos, que lideram com 167 medalhas (71 de ouro, 45 de prata e 51 de bronze), seguidos pelo México, que ocupa a terceira posição com 35 medalhas de ouro, 21 de prata e 32 de bronze.

2023-10-30