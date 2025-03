Brasil Com a escolha de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais, petistas avaliam que o governo Lula ligará o “modo campanha”, com foco total nas eleições

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Aliados de Gleisi apostam na relação construída com o novo presidente da Câmara, Hugo Motta como um trunfo da nova ministra no cargo. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Com a escolha de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais, petistas avaliam que o governo Lula ligará o “modo campanha”, com foco total nas eleições. Integrantes do PT defendem aliados “mais fiéis e aguerridos” no Palácio do Planalto, que saibam fazer a disputa política e consigam pautar o debate público. O perfil combativo da presidente do PT, que é popular entre a militância da sigla, foi levado em conta no xadrez da reforma ministerial. Ela substituirá Alexandre Padilha na articulação política com o Congresso, no momento em que Lula vê sua aprovação despencar até mesmo no Nordeste. Governistas esperam que a dança das cadeiras na Esplanada ajude a melhorar a relação com deputados, para resgatar apoio em suas bases municipais.

Aliados de Gleisi apostam na relação construída com o novo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), como um trunfo da nova ministra no cargo. Ela foi uma das principais defensoras do embarque do PT na campanha do deputado pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL).

A adesão do PT à campanha do deputado paraibano envolveu até uma promessa de vaga no TCU para a sigla, como revelou a Coluna. O anúncio pressionou adversários de Motta a desistirem da disputa.

Interlocutores dizem que Gleisi, apesar das críticas que recebe por suposta inflexibilidade na relação com o Congresso, cumpre os acordos que fecha. A promessa é de que será também muito direta nas negociações da pasta. As discussões envolvem liberação de emendas e acordos de votação de projetos.

Mudança no ministério

O presidente Lula (PT) anunciou, na sexta-feira 28, a deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, como a sua nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais. O anúncio foi feito por uma curta nota publicada no site do Planalto.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã desta sexta-feira com a deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e a convidou para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República”, diz o comunicado.“Gleisi vai substituir o atual ministro da SRI, Alexandre Padilha, que foi recém indicado para o Ministério da Saúde. A posse da nova ministra está marcada para o dia 10 de março“, conclui, o texto, em seguida.

A deputada era uma das cotadas para ocupar uma posição no entorno de Lula desde o fim do ano passado, quando os rumores de que o presidente promoveria uma reforma ministerial foram iniciados. As informações são dos portais Estadão e Carta Capital.

