Esporte Com etapas confirmadas em 18 cidades gaúchas, Circuito Sesc de Corridas inicia domingo, no litoral norte

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Corrida em Atlântida Sul deve reunir 700 atletas no fim de semana. Foto: Carlos Macedo Foto: Carlos Macedo

A praia de Atlântida Sul, em Osório, receberá a primeira etapa da edição 2023 do Circuito Sesc de Corridas neste domingo (05). A prova deve reunir 700 atletas. As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site www.sesc-rs.com.br/circuitodecorridas/ até às 18h do dia 02 de fevereiro.

“Ao longo de todo o ano, serão 18 etapas em diferentes cidades gaúchas, deste circuito de corridas que já é uma referência no estado”, aponta a diretora do Sesc Tramandaí, que organiza a etapa de Atlântida Sul, Eliza Guedes. “É uma alegria para nós que esta fase inicial esteja acontecendo em nosso litoral norte”, complementa.

A etapa será desenvolvida em provas de 1 km e 2 km para crianças de oito a 10 anos e de 11 a 13 anos de idade, respectivamente, e para adultos em provas de 3 km, 5 km e 10 km, nos gêneros masculino e feminino, com distribuição por faixas etárias. Há uma categoria especial para deficientes visuais e ainda a caminhada participativa. A concentração e a largada, em Atlântida Sul, ocorrem na faixa de areia, em frente à Pousada Gaivota (Av. Beira Mar, 684), às 8h.

Eliza explica que todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação. Também haverá medalhas especiais para os três primeiros classificados em cada categoria, gênero e faixa etária. Ainda, troféus aos três melhores no geral, nos gêneros masculino e feminino dos 3 km, 5 km e 10 km, e à maior equipe participante.

A colocação renderá pontos, acumulados ao longo das demais etapas do Circuito, que ocorrerão, ao longo do ano, em Caxias do Sul (12/03), Santa Rosa (26/03), Camaquã (16/04), Uruguaiana (30/04), Rio Grande (07/05), Pejuçara (21/05), Rosário do Sul (11/06), São Leopoldo (25/06), Passo Fundo (09/07), Lajeado (06/08), Ijuí (27/08), Pelotas (03/09), Gravataí (17/09), Santa Maria (08/10), Santa Cruz do Sul (12/10), Bagé (22/10) e Porto Alegre (05/11). A final estadual acontecerá em Santa Maria, no dia 03 de dezembro. Aos grandes vencedores do Circuito, além de troféus, serão concedidas diárias, com acompanhante, para o Hotel do Sesc em Torres ou em Gramado, a escolha do ganhador.

