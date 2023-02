Esporte Ucrânia quer excluir a Rússia dos Jogos Olímpicos de Paris

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

O Comitê Olímpico Internacional (COI) está aberto para incluir atletas russos e bielorrussos como neutros nos Jogos de 2024. (Foto: Divulgação)

A Ucrânia espera obter amplo apoio internacional para banir atletas russos e bielorrussos das Olimpíadas de Paris em 2024 devido à invasão do país pela Rússia, disse o ministro dos Esportes ucraniano na terça-feira.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) está aberto para incluir atletas russos e bielorrussos como neutros nos Jogos de 2024 e abriu uma porta para eles competirem em torneios qualificatórios.

“Isso é inaceitável para nós”, disse o ministro do Esporte e ex-campeão olímpico, Vadym Huttsait, à Reuters em seu escritório em Kiev, ao lado de uma parede com retratos de atletas mortos na guerra iniciada por Moscou há um ano com a ajuda de Belarus.

“É impossível para nós em um momento em que a guerra está acontecendo em grande escala, quando nossos atletas, nossos soldados estão defendendo nossa pátria, nossa terra, defendendo suas casas, suas famílias, seus pais.”

O ex-atleta de 51 anos conquistou o ouro na categoria por equipes da esgrima em 1992, foi campeão júnior de sabre na antiga União Soviética quatro anos antes e treinou a seleção ucraniana vencedora na Olimpíada de 2008.

“A Ucrânia se unirá a muitos países da Europa e do mundo… e isso (russos competindo) não será permitido”, acrescentou, dizendo que 40 países deram moradia e treinamento a atletas ucranianos no exterior durante a guerra.

Moscou disse nesta terça-feira que aceitará qualquer ação do COI para permitir que seus atletas compitam nas Olimpíadas, depois que a principal entidade esportiva do mundo analisou opções para o retorno deles aos eventos internacionais.

A Rússia tenta virar a página após anos de escândalos de doping que fizeram suas equipes terem que competir sem sua bandeira ou hino nas Olimpíadas e em grandes eventos internacionais.

Em janeiro último, o Comitê Olímpico Internacional (COI) acenou favorável para que os russos e seus aliados de Belarus disputem os Jogos Olímpicos de Paris-2024, mas com times neutros – sem representar a bandeira de suas determinadas nações. A Ucrânia, que está sendo atacada pelos dois países, contudo, é contra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenski pediu, no mês passado, que fossem “excluí-los totalmente”. Mas foi derrotado mais uma vez, com Rússia e Belarus sendo convidadas a competir nos Jogos Asiáticos, uma importante qualificação olímpica.

Por causa da invasão à Ucrânia, Rússia e Belarus foram impedidas de participar de quase todas as competições internacionais de esportes olímpicos. Zelenski pressiona para que o veto siga e disse ao presidente francês Emmanuel Macron que a Rússia “não deveria ter lugar” em Paris-2024. As informações são da agência de notícias Reuters.

