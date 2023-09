Economia Com expansão de 0,5% em julho, setor de serviços tem terceira alta consecutiva no País

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

Três das cinco atividades pesquisadas registraram alta Foto: Reprodução Três das cinco atividades pesquisadas registraram alta. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O setor de serviços cresceu 0,5% em julho no Brasil em relação ao mês anterior. Essa é a terceira variação positiva. Três das cinco atividades pesquisadas registraram alta, com destaque para os transportes (0,6%), setor com o maior impacto sobre o resultado geral do índice.

Os dados constam na Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira (14) pelo IBGE. Com o avanço em julho, o setor de transportes se recuperou da variação negativa do mês anterior (-0,4%). A principal influência sobre o resultado, na comparação com junho, veio do transporte de cargas, que avançou 1,4%, terceira taxa positiva seguida, acumulando ganho de 5,8% nesses três meses. Com isso, o transporte de cargas atingiu novamente o ponto mais alto da sua série histórica. Entre as atividades que fazem parte do setor, o rodoviário de cargas foi o maior responsável pela alta de julho.

Os serviços prestados às famílias (1,0%) acumularam um ganho de 4,9% entre abril e julho. Já os outros serviços (0,3%), com a variação de julho, recuperaram parte da perda do mês anterior (-0,4%).

Por outro lado, as duas atividades apuradas pela pesquisa que tiveram resultados negativos em julho foram os serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,1%) e informação e comunicação (-0,2%). No caso do primeiro setor, a queda veio após um crescimento de 1,1% no mês anterior.

2023-09-14