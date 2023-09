Porto Alegre Chuvas fortes aumentam risco de contaminação por leptospirose em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

Deve-se evitar o contato com água ou barro de enchentes. (Foto: Arquivo/Defesa Civil)

Pessoas que tiveram contato com a água acumulada após as chuvas intensas que atingiram Porto Alegre devem ficar atentas a possíveis sintomas de leptospirose, alertou a Secretaria Municipal de Saúde.

A leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada leptospira, presente na urina de ratos e de outros animais contaminados. É transmitida por água contaminada e pelo contato com a pele, principalmente se houver algum arranhão ou ferimento. Em situações de enchentes e inundações, a urina dos ratos em esgotos e bueiros mistura-se à enxurrada e à lama, fazendo com que qualquer pessoa que tenha contato com a água das chuvas ou o lodo contaminados possa ser atingida.

Prevenção

Como prevenção, deve-se evitar o contato com água ou barro de enchentes. Caso o contato tenha ocorrido, a recomendação é retirar, assim que possível, calçados molhados e limpar a região atingida do corpo com água e sabão.

Pessoas que trabalham na limpeza de lama, entulhos e desentupimento de esgoto devem usar botas e luvas de borracha. Na impossibilidade, devem ser utilizados sacos plásticos íntegros e duplos, amarrados nas mãos e nos pés.

Após a limpeza, é indicado o uso de hipoclorito de sódio (água sanitária) a 2,5%. O produto mata as leptospiras e deve ser utilizado para desinfetar reservatórios (1 litro de água sanitária para cada mil litros de água) e locais e objetos que tiveram contato com água ou lama contaminada (um copo de água sanitária em um balde de 20 litros de água).

Sinais e sintomas

A pessoa que apresentar febre, dor de cabeça e dores no corpo alguns dias depois de ter tocado a água de enchentes ou esgoto deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo. A leptospirose é uma doença curável, com tratamento oferecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O diagnóstico e o tratamento precoces são importantes para o êxito da recuperação.

