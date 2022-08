Economia Com foco no varejo, abertura da 39ª Expoagas reforça a relevância do setor supermercadista

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, defendeu pautas do segmento em seu discurso. Foto: Leonardo Lenskij Foto: Leonardo Lenskij

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A abertura da 39ª Expoagas – Convenção Gaúcha de Supermercados, que aconteceu nesta terça-feira (23), no Teatro do Sesi, foi marcada por uma homenagem e discursos valorizando a retomada da realização presencial do evento, que não ocorria desde 2019. A cerimônia contou com a presença do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e demais autoridades e lideranças. A expectativa da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) é movimentar R$ 560 milhões em negócios nos três dias de evento, que vai até esta quinta-feira (25).

Na ocasião, o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, destacou a importância dos profissionais do setor supermercadista perante os desafios impostos nos últimos anos. “Hoje, percebemos que estávamos vendo a história ser escrita diante dos nossos olhos, com os mais de 120 mil colaboradores dos supermercados gaúchos unindo-se a profissionais da saúde, segurança e logística, na linha de frente do combate ao coronavírus. Mesmo com todas as tristes perdas que tivemos, em nem um único dia, em nem um único município, faltaram alimentos e produtos de necessidade básica para os consumidores gaúchos”, relatou.

Longo também defendeu a comercialização de medicamentos que são isentos de prescrição médica em todos os supermercados brasileiros: “Acredito que já tenhamos esgotado nossas provas de que a democratização do acesso a estes itens será benéfica para o consumidor, pois trará competitividade de preço e acessibilidade às cidades que não têm farmácias, sendo que o fim da reserva de mercado trará ganhos no bolso do cliente”.

Em seguida, o poeta, escritor e publicitário gaúcho Luiz Coronel foi chamado ao palco para receber o prêmio Supermercadista Honorário, mais alta distinção oferecida pela entidade. O profissional transformou a comunicação nos supermercados e deixou um legado no setor. “O povo tem pressa para que a alegria regresse dançando e cantando nas ruas, após a pandemia. E que grande importância têm os mercados neste processo, distribuindo aos lares deste país o pão de cada dia”, afirmou o homenageado. Especialista na arte de comunicar, Coronel disse que a propaganda é o casamento entre o comércio e a arte, e que a comunicação das empresas deve carregar o DNA, a cultura e os valores das organizações para causar emoções. “É com alegria de servir que se constrói um setor de serviços forte.”

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também reforçou a valorização do setor produtivo. “Quem produz neste país precisa ser aplaudido pelo poder público. Esta Feira carrega traços importantes, principalmente pela inovação disseminada e pela potencialidade da nossa indústria gaúcha”, ressaltou. Já o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi, destacou o trabalho realizado na sede em Brasília para desenvolver e fortalecer o segmento. “Quem defende a pauta do setor defende os milhões de colaboradores que empregamos, os milhões de clientes e consumidores que atendemos e a economia brasileira, pela nossa representatividade de 7,5% no PIB do país”, concluiu.

Ao todo, a Expoagas 2022 contará com 458 expositores e projeta um público recorde – mais de 50 mil visitantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia