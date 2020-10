Líder do grupo E e já classificado para as oitavas de final, o Grêmio entra em campo nesta noite para encarar o América de Cali, em casa, às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Uma vitória simples sobre a equipe colombiana mantêm a liderança da chave, dando ao clube a vantagem de decidir a vagas em casa na próxima fase. E para alcançar o resultado, Renato poderá contar com uma ajuda essencial.

O tricolor chega para a partida desta quinta-feira (22) vindo de um empate com o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, cercado por polêmicas da arbitragem que ainda repercutem no cotidiano gremista. Já na competição continental, é o líder do seu grupo, tendo vencido os dois últimos jogos, contra Inter e Universidad Católica, e conquistado a classificação antecipadamente. No entanto, se quiser carimbar a liderança, precisa vencer os colombianos, sem depender do resultado do jogo entre Católica e Inter, no Chile.