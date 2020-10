Grêmio Grêmio irá recorrer de decisão do STJD sobre anulação de partida contra o São Paulo

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Além da anulação da partida, o tricolor solicita as gravações da comunicação entre os árbitros e o VAR durante os lances Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 22 de outubro de 2020

O Grêmio está recorrendo da negativa do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em relação ao pedido de anulação da partida contra o São Paulo pelo Brasileirão, no último sábado (22). Ainda, o Departamento Jurídico tricolor está avaliando entrar com alguma medida contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que até agora não retornou e nem deu prazo de retorno sobre o ofício solicitando informações da reunião entre São Paulo e Comissão de Arbitragem.

Nesta quarta-feira (21), o Grêmio recebeu a notícia de que o STJD negou o pedido de anulação da partida. De acordo com o presidente do Tribunal, Otávio Noronha, não houve erro de direito no caso.

O tricolor solicita as gravações da comunicação entre os árbitros e o VAR, além de explicações sobre a reunião que ocorreu dias antes da partida entre São Paulo e Grêmio que definiu a troca da escala de arbitragem. O encontro ocorreu entre integrantes da entidade em conjunto com os dirigentes do clube paulista.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio