Esporte O Grêmio empata em 1 a 1 com América de Cali e confirma classificação em primeiro lugar no Grupo E da Libertadores

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Com o resultado, o Tricolor confirmou a classificação às oitavas de final como primeiro colocado do Grupo E, com 11 pontos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio encerrou, na noite desta quinta-feira (22), na Arena, a fase de grupos da Libertadores. Com gol de pênalti no último lance do jogo, marcado por Diego Souza, os gremistas empataram em 1 a 1 com o América de Cali. Com o resultado, o Tricolor confirmou a classificação às oitavas de final como primeiro colocado do Grupo E, com 11 pontos somados.

O sorteio dos jogos da primeira fase dos mata-mata está marcado para esta sexta-feira (23), às 12h.

Primeiro tempo

O início da partida foi de muito equilíbrio, sem grandes oportunidades claras no ataque, para os dois lados. A primeira chance do Tricolor saiu aos 9 minutos, pela direita, com Victor Ferraz acionando Orejuela quase na entrada da área, mas a defesa colombiana conseguiu o corte preciso e anulou a jogada.

Já aos 14’, Orejuela foi novamente acionado na ponta direita, partiu em direção a linha de fundo e chutou cruzado. A bola passou com muito perigo e saiu à direita da meta defendida por Graterol.

Com 23’ jogados, o Grêmio teve uma oportunidade desta vez em bola parada. Lucas Silva cobrou, chutando forte e rasteiro, mas a bola passou raspando a trave esquerda e saiu. Do outro lado, aos 30’, os colombianos chegaram pela primeira vez com Arrieta pela meia direita – o lateral finalizou o rebote, mas mandou fraco e a bola saiu à direita da meta de Vanderlei.

O América teve uma falta frontal a seu favor, passados 32 minutos. Carrascal cobrou, mandando direto, mas por sobre o gol tricolor, sem perigo. Três minutos depois, o Grêmio teve um escanteio a seu favor. Robinho levantou na área, Kannemann tentou desviar, mas a bola foi afastada pela defesa.

Aos 40’, os adversários tentaram com Vergara, que saiu em velocidade pela esquerda e acionou Carrascal, que chutou forte, mas mandou pra fora. Em seguida, em uma nova chance, o time visitante chegou em cobrança de falta. Perez cobrou, mas a bola explodiu no meio da barreira.

Segundo tempo

O Grêmio voltou um pouco mais ofensivo para a etapa complementar, com as alterações promovidas no intervalo pelo técnico Renato Portaluppi. Isaque e Luiz Fernando ocuparam os lugares de Lucas Silva e Orejuela.

Antes do minuto inicial, o Tricolor já levou perigo, quando Pepê acionou Luiz Fernando na entrada da área. O atacante recebeu, girou e finalizou, mas pra fora. Em seguida, foi a vez de Pepê mandar a gol, mas a defesa desviou e a bola saiu a escanteio.

Aos 3’, mais uma chance gremista, quando Pepê desceu pela esquerda e cruzou. A bola chegou a Robinho que mandou uma bomba, mas sobre a meta.

Depois de uma boa jogada trabalhada pela direita, Luiz Fernando foi derrubado na área e a arbitragem assinalou pênalti. Robinho cobrou, mas o goleiro defendeu, aos 7 minutos. No lance, o arqueiro colombiano logo lançou o time em contra-ataque. Vergara recebeu e tentou um cruzamento, mas Kannemann desviou, acabando por marcar contra e colocando a equipe visitante na frente.

Com 25’, Victor Ferraz colocou na área para Éverton. O atacante tentou o domínio, mas a bola acabou se perdendo pela linha de fundo. No lance seguinte, O Tricolor desceu pela direita, Diego Souza fez um cruzamento preciso para Éverton, que desviou de cabeça, mas a bola saiu à direita da meta.

Próximo aos 40 minutos, o Grêmio teve uma falta a seu favor. A bola foi levantada na área, direto nas mãos do goleiro colombiano, que fez a defesa.

O Tricolor ainda tentou o gol de empate com Ferreira, que invadia a área, dividiu com a marcação e acabou se desequilibrando na área, mas nada foi assinalado.

Na reta final da partida, Kannemann acabou expulso após se estranhar com Cabrera.

Aos 53 minutos, no último lance da partida, o Tricolor teve um pênalti a seu favor. Diego Souza foi para a cobrança e converteu, mandando no canto direito da meta colombiana, decretando o empate em 1 a 1 na Arena.

Ficha técnica

Grêmio: Vanderlei, Victor Ferraz, Pedro Geromel, Kannemann, Diogo Barbosa, Lucas Silva (Isaque), Maicon (Everton), Robinho (Thaciano), Orejuela (Luiz Fernando), Pepê (Ferreirinha). Técnico: Renato Portaluppi.

América de Cali: Graterol, Arrieta, Marlon Torres, Segovia, Velasco, Paz, Sierra (Jaramillo), Carrascal, Moreno (Cabrero), Vergara, Juan Pérez (Arias). Técnico: Juan Cruz Real.

Arbitragem: Fernando Rapallini (ARG), auxiliado por Ezequiel Brailovsky (ARG) e Diego Bonfa (ARG).

