Grêmio Em noite para esquecer, Grêmio consegue empate com o América de Cáli no final da partida

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Já classificado, o Grêmio buscava a vitória para ser líder do grupo. Mas a noite não foi tão boa assim. Mesmo empatando e com o primeiro lugar garantido, Robinho perdeu um pênalti, Kannemann fez um gol contra e ainda foi expulso. E, no apagar das luzes, após mais um pênalti, Diego Souza não desperdiçou.

Além da baixa de Alisson, Matheus Henrique, com covid-19, e Jean Pyerre, com desconforto muscular, ficaram de fora. Com isso, Renato Portaluppi optou por colocar Lucas Silva e Robinho ao lado de Maicon, no meio campo. Orejuela foi o escolhido para fazer o trio de ataque com Pepê e Diego Souza. E pela primeira vez na Libertadores 2020, Geromel e Kannemann estão atuando juntos.

Os primeiros 10 minutos foram sem chances claras, com as duas equipes tentando surpreender o adversário. Quem tomava mais a iniciativa era o América de Cali. Somente aos 14 que o tricolor chegou com perigo. Após receber de Victor Ferraz, Orejuela chutou cruzado, mas a bola passou por todo mundo. Depois disso, a partida voltou a ficar só na troca de passes entre ambas as equipes.

Mas era o Grêmio que, quando chegava, fazia o goleiro adversário trabalhar. Aos 25, Lucas Silva chutou rasteiro e forte, fazendo a bola raspar a trave de Graterol. A primeira etapa ia se encaminhando para o fim e a partida continuava bem igual na Arena tricolor. Nenhuma das equipes dominava e poucas jogadas de perigo aconteciam. A primeira chance perigosa do América veio aos 38. Vergara tentou chute, mas Vanderlei estava esperto e pegou a primeira finalização da equipe colombiana.

O segundo tempo iniciou com mudanaçs pelo lado tricolor. Lucas Silva e Orejuela saíram para a entrada de Isaque e Luiz Fernando. E as mudanças surgiram efeito e o Grêmio foi para cima! Sem nem um minuto de partida, Luiz Fernando chutou rasteiro e a bola passou perto da trave. Logo depois, Pepê escorou para Robinho que chuta, mas a bola vai longe! Isolou!

Luiz Fernando entrou bem e aos cinco sofreu pênalti. O que parecia ser a salvação virou pesadelo. Robinho bateu, telegrafou e o goleiro pegou com facilidade. Depois da cobrança, América de Cali foi para o ataque e Kannemann desvio contra. Gol do América!

A equipe colombiana jogava no contra-ataque e foi desde jeito que quase chegou ao segundo gol. Aos 16, Vergara estava entrando na área e Geromel salvou. Aos 22 foi a vez de Thaciano e Everton entrarem no lugar de Robinho e Maicon. Aos 27, foi Everton perdeu a chance de empatar. Diego Souza cruza para o meia que cabeceia sozinho para fora.

Aos 31 foi a vez de Ferreira ganhar chance. Pepê saiu. Depois disso, Kannemann ainda foi expulso, mas ainda deu tempo, mais precisamente aos 48, do Grêmio fazer um gol e deixar o placar igualado, com um pênalti que dessa vez Diego Souza não desperdiçou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio