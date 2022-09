Decisão de Alexandre de Moraes faz parte da estratégia do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para blindar ainda mais o processo eleitoral.(Foto: Rosinei Coutinho/STF)

A decisão de Alexandre de Moraes de acatar sugestões feitas pelos militares sobre as urnas faz parte da estratégia do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para blindar ainda mais o processo eleitoral. Integrantes de cortes superiores relataram que o objetivo de Moraes é esvaziar novos ataques de Bolsonaro sobre a segurança das urnas ou qualquer tentativa de descredibilizar o resultado das eleições.

Após a reunião entre Moraes e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o TSE divulgou uma nota na qual disse que apresentará, com técnicos das Forças Armadas, uma proposta para usar a biometria de eleitores durante os testes de integridade das urnas. Essa foi uma das sugestões apresentada pelos militares ao TSE. Ao acatá-la, Moraes pretende, na prática, neutralizar os ataques de Bolsonaro ao sistema, demonstrando que não há. falhas, mas que a corte está aberta a eventuais aprimoramentos.

No encontro desta quarta-feira (31), o presidente da corte eleitoral viabilizou a participação de técnicos das Forças Armadas com os do tribunal. O pedido foi apresentado e reiterado em ofícios de Nogueira ao ministro Edson Fachin, quando ele era o presidente do TSE, mas o magistrado não atendeu o pleito.