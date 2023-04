Grêmio Com gol de Suárez, Grêmio é hexacampeão gaúcho pela terceira vez

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2023

De pênalti, Suárez marcou o seu 11º gol em 15 jogos pelo Tricolor Foto: Lucas Uebel/Grêmio De pênalti, Suárez marcou o seu 11º gol do atacante em 15 jogos pelo Tricolor (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com gol de Suárez, o Grêmio venceu o Caxias por 1 a 0 e se sagrou mais uma vez campeão gaúcho. Pela terceira vez na história, o clube gaúcho se sagrou hexacampeão do Campeonato Gaúcho. A segunda partida da final da competição aconteceu na Arena, às 16h30min, neste sábado (08), em Porto Alegre.

Primeiro tempo

Após aguardar a fumaça da festa subir, a bola começou a rolar, saída do Grêmio com Suárez! Aos 2, O Caxias fez duas faltas nos jogadores do Grêmio. O juiz Leandro Pedro Vuaden mandou os jogadores do grená jogarem com calma. Aos 3, Marcelo cruzou e Diego Rosa, dentro da área, não conseguiu desviar o suficiente para mudar a direção da bola. Aos 7, Grêmio chegou forte com uma triangulação entre Vina, Cristaldo e Suárez. O camisa 9 recebeu, mas acabou adiantando muito na hora de concluir. Aos 9, jogo foi paralisado para atendimento de Reinaldo. O jogador saiu para a entrada de Diogo Barbosa. Aos 17, a zaga do Caxias erra na saída de bola. Vina roubou, tocou para Suárez, que chutou de bico. A bola passa por todo mundo e tocou na trave. Quase o primeiro gol do Grêmio.

Aos 21, Bitello recebeu passe de Suárez, girou, mas acabou finalizando em cima da marcação. Aos 23, Baita jogada do Grêmio! Bitelo tabelou com Suárez, recebeu dentro da grande área, conseguiu cruzar para Villasanti que chutou cruzado. A bola passou muito perto do gol. Aos 27, Bitello acionou Suárez, na entrada da grande área. O camisa 9 achou Carballo, que mandou rasteiro no canto. Bruno Ferreira fez uma grande defesa. Aos 37, Cristaldo cobrou falta direto na grande área, mas o goleiro Bruno Ferreira espalmou. Aos 45, Dudu Mandai cortou mal o lançamento. Na sobra, Suárez, de fora da área, mandou de primeira, mas o chute foi para fora.

Segundo tempo

Aos 3, Vini Guedes arriscou de fora da grande área, mas a bola foi sem direção. Aos 4, Suárez rola para Vina, que tocou para Bitello. Na área, o meia tentou o giro, mas adiantou muito a bola. Na sobra, Cristaldo mandou por cima do gol. Aos 7, torcida comemorou! Bitello cobrou por cima do gol, a bola passou raspando o travessão. Aos 10, em contra-ataque, Jean Dias é acionado e passou para o Peninha. O meia tabelou com Eron e soltou uma bomba. Adriel fez uma grande defesa.

Aos 19, Gol do Grêmio, Suárez! Após checagem no VAR, Leandro Pedro Vuaden marcou a penalidade. Suárez foi para a bola, O uruguaio chutou no canto direito do goleiro Bruno Ferreira, que acertou o canto, mas não alcançou. O placar está inaugurado na final do Gauchão, Grêmio 1 x 0 Caxias. Aos 21, Dudu Mandai avançou pela intermediária, sem marcador, e finalizou para fora. A bola passou perto da trave.

Aos 25, Cristaldo deu bom passe para Suárez, ficou cara a cara com o goleiro do Caxias. O camisa 9 tentou encobrir o goleiro, mas Bruno defendeu. Aos 26, Marcelo cobrou falta fechada, Fernando desviou e Adriel fez grande defesa. No rebote, Marlon mandou para fora e perdeu a chance de empatar a partida. Aos 34, após cruzamento da direita, Suárez cabeceou e o goleiro Bruno Ferreira defendeu. Aos 50, o Grêmio começa a segurar a partida, vai trocando passes segurando o resultado. A partida vai até os 54. Aos 52, Gol do Grêmio! Gustavinho recebeu para Suárez, o centroavante mandou na segunda trave e Lucas Silva, camisa 16, marcou o gol decretando o Grêmio campeão. Leandro Pedro Vuaden foi chamado pelo Var e anulou o gol do Grêmio. Aos 56, Caxias teve falta perigosa. Na cobrança, Marcelo acertou a barreira.

Aos 59, o juiz encerrou a partida e decretou o Grêmio é hexacampeão gaúcho pela terceira vez na história.

Ficha técnica:

Grêmio:

Adriel; João Pedro; Bruno Alves; Kannemann; Reinaldo; Villasanti; Carballo; Cristaldo; Bitello; Vina e Suárez.

Técnico: Renato Portaluppi

Caxias:

Bruno; Marcelo Ferreira; Fernando Fonseca; Dirceu; Dudu Mandai; Guedes; Marlon; Peninha; Diego Rosa; Jean Dias; Eron.

Técnico: Thiago Carvalho

Arbitragem:

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistente: Rafael da Silva Alves

Assistente: Jorge Eduardo Bernardi

Quarto árbitro: Francisco Soares Dias

