Esporte Com grande atuação de Lewandowski, Barcelona vence Villarreal pelo Campeonato Espanhol

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O polonês chegou a 11 gols marcados no Espanhol. Foto: Sara Gordon/FC Barcelona/Divulgação O polonês chegou a 11 gols marcados no Espanhol. (Foto: Sara Gordon/FC Barcelona/Divulgação) Foto: Sara Gordon/FC Barcelona/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Barcelona venceu a equipe do Villarreal por 3 a 0 nesta quinta-feira, no estádio do Camp Nou, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante polonês Robert Lewandowski brilhou, com dois gols marcados.

Assim, o jogador ex-Bayern de Munique chegou a 11 gols marcados em La Liga, abrindo quatro de vantagem em relação a Borja Iglesias, do Betis.

O primeiro gol do Barcelona saiu aos 31 minutos do primeiro tempo, com Robert Lewandowski. Pedri lançou Jordi Alba em profundidade pela esquerda e o lateral cruzou de forma rasteira para o atacante polonês, que tirou dois zagueiros adversários com seu domínio e finalizou sem grandes problemas para o fundo das redes.

O segundo tento catalão foi anotado logo em seguida, novamente com Lewandowski. O atacante recebeu passe de Gavi no setor esquerdo, cortou para dentro e finalizou no ângulo do goleiro Rulli.

Ainda no primeiro tempo, Ansu Fati foi o autor do terceiro gol do Barcelona, recebendo passe de Ferran Torres na pequena área e concluindo de calcanhar após acertar a trave.

Na segunda etapa, a equipe do técnico Xavi administrou a vantagem e criou pouco, assim como o goleiro Ter Stegen não sofreu riscos.

Com a vitória, o Barcelona seguiu na segunda colocação do Campeonato Espanhol, chegando aos 25 pontos, três a menos em relação ao líder Real Madrid. O Villarreal, por sua vez, termina a rodada na nona posição, com 15 unidades.

O Barça volta a entrar em campo no próximo domingo (23), contra o Athletic Bilbao, às 16h (de Brasília), novamente no Camp Nou. Já o Villarreal terá pela frente o Almería, no mesmo dia, às 13h30min (de Brasília), no estádio El Madrigal.

Feminino

Jogando em casa, o Barcelona conseguiu na quarta-feira (19) a maior goleada da histórica da fase de grupos da Champions League Feminina: 9 a 0 sobre o Benfica, pela primeira rodada, com boa participação da brasileira Geyse Ferreira. Ela entrou no segundo tempo, fez dois gols e deu o passe para outro, da espanhola Claudia Pina, que também veio do banco.

Outro destaque da partida foi a nigeriana Asisat Oshoala, com dois gols e duas assistências. Completaram a goleada Patri Guijarro, Aitana Bonmati, Mariona Caldentey e Ana Crnogorcevic.

O Barcelona lidera o Grupo D com os mesmos três pontos do Bayern de Munique, que estreou vencendo o Rosegard por 2 a 1, de virada, na Alemanha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte