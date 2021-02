Porto Alegre Com grande procura, começa vacinação de idosos com 90 anos ou mais em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

O ex-deputado federal Harry Alziro Sauer, de 95 anos, foi o primeiro vacinado do dia no drive-thru do Simers. Foto: Divulgação O ex-deputado federal Harry Alziro Sauer, de 95 anos, foi o primeiro vacinado do dia no drive-thru do Simers. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A vacinação contra Covid-19 para idosos com 90 anos ou mais começou nesta quarta-feira (10), com grande procura em dez postos de saúde e dois drive-thrus em Porto Alegre. A partir de quinta-feira (11), passam a receber as doses pessoas com 87 anos ou mais e na sexta-feira (12), com 85 anos ou mais. Pela manhã, os locais com movimentação mais intensa foram os centros de saúde Modelo e IAPI, onde as filas terminaram por volta das 9h30. As unidades de saúde Santa Marta e Santa Cecília são outras opções de atendimento na região central da cidade.

Nas outras seis unidades de saúde, como Moab Caldas, Morro Santana e Assis Brasil, a procura pela imunização foi tranquila, assim como na São Carlos onde a aplicação ocorreu também na área externa. O Vovô Zé Gotinha, personagem alusivo à vacinação, visitou o posto Assis Brasil.

De bengala e braços dados com a cuidadora, Gabriel Gil Cerdá saiu bem humorado da sala de vacinas do Modelo. Com 92 anos, achou que está em forma em meio a outros idosos que aguardavam atendimento. “Não estou tão mal assim na minha idade, fiz a vacina e não doeu nada, volto em 28 dias para repetir a dose”, contou. Nascido na Espanha, o idoso vive há 80 anos no Brasil. “Este país me deu tudo que tenho, dois filhos, uma família e esperança, sou muito grato.”

Dona Maria Zillá Cozzatti, 93 anos, passou pelo CS Modelo e preferiu não aguardar. Decidiu ir até o CS Santa Marta, onde não há filas e o atendimento foi ágil. “Ótimo atendimento, saio muito satisfeita”, disse dona Maria.

O ex-deputado federal Harry Alziro Sauer, de 95 anos, foi o primeiro vacinado do dia no Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul), um dos locais com drive-thru, onde somente os cidadãos com 90 anos ou mais estão sendo vacinados contra a Covid-19 nesta quarta-feira.

Para receber a vacina é preciso portar um documento de identificação com CPF. O atendimento é realizado por ordem de chegada, sem distribuição de senhas. As unidades foram selecionadas estrategicamente nas principais regiões da cidade e estarão abertas das 8h às 17h.

US Camaquã (rua Prof. Dr, João Pitta Pinheiro Filho, n° 176 – bairro Camaquã);

US São Carlos (avenida Bento Gonçalves, n° 6670 – bairro Agronomia);

US IAPI (rua Três de Abril, n°90 – bairro Passo da Areia);

US Morro Santana (rua Marieta Mena Barreto, n° 210 – bairro Morro Santana);

Clínica da Família Álvaro Difini (rua Alvaro Diffini, n° 520 – bairro Restinga);

US Moab Caldas (rua Moab Caldas , 400 – bairro Santa Tereza);

US Assis Brasil (avenida Assis Brasil, n°6615 – bairro Sarandi);

US Santa Marta (rua Capitão Montanha, n°27 – bairro Centro);

US Modelo (avenida Jerônimo de Ornellas, n° 55 – bairro Santana);

US Santa Cecília (rua São Manoel, n° 543 – bairro Santa Cecília).

Drive-thrus

Estacionamento do Simers, na rua Coronel Corte Real, 975, quase esquina com Ipiranga O acesso dos veículos será pela rua Dário Pederneiras, com saída pela rua Corte Real.

Estacionamento do Hipermercado Big Sertório (avenida Sertório, 6.600), e contará com o apoio do Exército Brasileiro nos quatro estandes de vacinação.

No sábado (13) o atendimento será nos dois drive-thrus, das 10h às 17h, para idosos com 85 anos ou mais. Não haverá atendimentos nas unidades de saúde.

