Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

No Rio de Janeiro, o ato ocorreu na Cinelândia. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e em vários outros pontos do País, multidões saíram às ruas aos gritos de “sem anistia”, em repúdio aos atos terroristas ocorridos, no domingo (8), em Brasília. Em São Paulo, segundo os organizadores, 50 mil pessoas participaram de uma manifestação na avenida Paulista, em um ato convocado pelas frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, Convergência Negra – Unidade contra o Racismo e Coalisão Negra por Direitos.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) discursou durante o ato e mandou um recado ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos): “Tarcísio, não tente, nem passe pela sua cabeça imitar Ibaneis aqui em São Paulo. Nós não vamos deixar. Se golpista tentar invadir a Assembleia Legislativa, e a polícia fizer corpo mole, a gente vai tirar no braço”.

“Nós elegemos o presidente Lula, mas não podemos abrir mão das ruas desse País. Nós vamos derrotar os golpistas também através da Justiça, da intervenção do DF, das ações do governo, mas nós vamos derrotar os golpistas não deixando que eles tomem as ruas no nosso lugar. Agora é lutar, tomar as ruas para que a gente garanta que não tenha anistia”, emendou.

No protesto, que teve o reforço das torcidas organizadas dos quatro grandes times paulistas – São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos – os manifestantes gritavam “sem anistia e sem perdão”, enquanto caminhavam do Masp (Museu de Arte de São Paulo) até a Praça Roosevelt, na região central da cidade.

O Centro Histórico da capital gaúcha foi palco de uma manifestação organizada por centrais sindicais, entidades estudantis e partidos políticos. O ato teve início na Esquina Democrática, conhecido por receber manifestações populares desde o século 19.

No Rio de Janeiro, os manifestantes pró-democracia se concentraram na Cinelândia, tradicional palco de manifestações populares na capital fluminense, e também entoavam palavras de ordem.

Em Belo Horizonte, uma multidão se reuniu na Praça Sete, no centro da cidade, e prosseguiu em uma marcha pacífica até a Praça da Estação. Protestos também pró-democracia foram registrados em várias cidades do interior de Minas Gerais.

