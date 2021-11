Rio Grande do Sul Com indicadores positivos, Estado não emite novos Avisos e Alertas de monitoramento da pandemia

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

O Estado registra, neste momento, a menor média diária de óbitos por data de confirmação desde junho de 2020. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Na mesma reunião em que definiu as alterações de protocolos sanitários de enfrentamento à Covid-19, nesta quarta-feira (17), o Gabinete de Crise decidiu retirar o Alerta emitido na semana passada à região Covid-19 de Pelotas. Com base no monitoramento de indicadores realizado a partir do Sistema 3As de Monitoramento – com o qual o governo do Estado gerencia a pandemia no Rio Grande do Sul – e nas recomendações feitas pelo Grupo de Trabalho (GT) Saúde, não foi constatada a necessidade de emissão de novos Alertas ou Avisos. O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior coordenou a reunião.

O Alerta foi retirado da região Covid de Pelotas na medida em que houve redução de internados em leitos clínicos e estabilização de internados na UTI na última semana. Quanto à baixa procura pela dose de reforço da vacina contra Covid-19 na população acima de 70 anos, houve o segundo maior avanço identificado no Estado. No entanto, a cobertura ainda é a menor do Estado para a faixa etária.

No que diz respeito ao Estado, os indicadores positivos corroboram a decisão de não emitir Avisos ou Alertas. Nesta semana, diminuiu 22,3% o número de internados suspeitos e confirmados com Covid-19 em leitos clínicos e 6,1% nas UTIs.

O Estado registra, neste momento, a menor média diária de óbitos por data de confirmação desde junho de 2020 – cerca de 20 mortes por dia. Além disso, tem o menor número de internados em leitos clínicos desde maio de 2020 (533 confirmados e suspeitos) e de internações em UTI desde setembro de 2020 (523).

