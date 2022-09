Grêmio Com jogadores pendurados por cartões amarelos, o técnico gremista Renato Portaluppi critica a logística do clube

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Bruno Alves, Diogo Barbosa, Lucas Leiva e Edilson serão desfalques contra o Sampaio Corrêa. Na foto, o técnico Renato Portaluppi Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio terá mais quatro desfalques para o jogo com o Sampaio Corrêa pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão, no próximo dia 30. Os laterais Edilson e Diogo Barbosa, o zagueiro Bruno Alves e o volante Lucas Leiva estão fora da partida no Estádio Castelão, em São Luís.

O treinador Renato Portaluppi admitiu que planejou fazer os jogadores limparem os seus cartões e criticou a logística do clube para a partida. Os quatro jogadores gremistas estavam pendurados, mas ao receberem o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, zeraram os cartões amarelos.

Apesar de o compromisso ser apenas daqui a nove dias, a sequência do Grêmio prevê um confronto em casa, diante do CSA, quatro dias depois da partida no Maranhão.

A logística do clube gaúcho para a viagem São Luís foi alvo de críticas pelo treinador, que ressaltou que não estava no comando da equipe quando houve o planejamento da ida para o Nordeste.

“A logística já estava pronta. E eu não gostei. Mas não tem como mudar. Vamos ficar 10 dias sem jogar, mas na terça temos um jogo decisivo em casa. Pensei em queimar os cartões, limpar esses jogadores pendurados porque temos uma viagem longa, a logística nada boa, e logo em seguida o CSA. De repente levo o grupo, pela logística canso ou perco um jogador importante para a volta, daqui a pouco estou com meio time e cansado”, disse o comandante tricolor.

