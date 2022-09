Inter Inter espera exame de goleiro Daniel e conta com a volta do atacante Wanderson para o jogo contra o Bragantino pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Goleiro colorado sofreu um trauma no olho direito durante um treino Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

De folga nesta quarta-feira (21), o Inter se reapresenta nesta quinta-feira (22) e inicia os trabalhos para o jogo contra o Bragantino. O treinador Mano Menezes aguarda o aval do departamento médico em relação ao goleiro Daniel. Wanderson, atacante colorado, por outro lado, estará à disposição.

A dupla desfalcou o Colorado na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO nesta segunda-feira (19). O goleiro apresentou um trauma no olho direito após levar uma bolada em um treinamento. Já o atacante se recupera de um desconforto na coxa direita, sentido na vitória por 1 a 0 diante do Cuiabá.

O camisa 11 passou a semana passada em trabalhos à parte dos seus companheiros. O atacante simulou movimentos de jogo e realizou exercícios com bola, mas ficou fora da delegação que esteve em Goiânia.

A partida com o Bragantino será no dia 28 de setembro, às 21h45min, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os gaúchos estão em segundo lugar no Brasileirão com 49 pontos, oito atrás do líder Palmeiras.

