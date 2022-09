Grêmio Grêmio reage após “dura” do técnico Renato Portaluppi e vê acesso à Série A do Brasileirão cada vez mais perto

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Com gols no segundo tempo, o tricolor superou o Sport dentro de casa por 3 a 0 e clareia outra vez o caminho para o acesso Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Após o jogo contra o Novorizontino, as informações que circulavam era que o técnico Renato Portaluppi tinha dado uma “dura” dentro do vestiário do Grêmio cobrando uma postura diferente do time para a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo após, o tricolor goleou o Sport por 3 a 0, na Arena, em Porto Alegre.

Com 53 pontos, o Grêmio reassumiu a vice-liderança do campeonato e agora seca os rivais. O clube gaúcho está a oito pontos na frente do Londrina, o quinto colocado, e 10 do Sport, na sexta colocação. Renato deu uma bronca no elenco logo depois da partida em Novo Horizonte. A consequência dessa chamada de atenção foi vista contra o Sport e na tabela.

A vitória do Grêmio, na opinião do ídolo Renato Portaluppi, deu um passo importante para o acesso a elite do futebol brasileiro.

“O Grêmio deu um passo enorme para voltar à Série A. Era um adversário direto que briga para subir. Faltando sete jogos botamos 10 pontos de vantagem, é uma gordura importante”, falou Renato

