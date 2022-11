Rio Grande do Sul Com lance mínimo de R$ 4,1 bilhões, leilão de privatização da Corsan será realizado no dia 20 de dezembro

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

A companhia atua em 317 municípios gaúchos Foto: Divulgação/Corsan A companhia atua em 317 municípios gaúchos. (Foto: Divulgação/Corsan) Foto: Divulgação/Corsan

O governo gaúcho publicou, no Diário Oficial do Estado, o edital do leilão da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento). A entrega das propostas ocorrerá no dia 15 de dezembro, das 9h às 12h, na B3, a Bolsa de Valores brasileira.

A sessão pública do leilão, com a abertura das propostas e lances de viva-voz, está marcada para o dia 20 do mês que vem, a partir das 10h. O lance mínimo é de R$ 4,1 bilhões.

A audiência pública sobre a privatização da companhia ocorreu no dia 1º de novembro. Durante o evento on-line, foram apresentados os detalhes do processo e colhidas sugestões para o seu aprimoramento.

Com sede em Porto Alegre, a Corsan é uma sociedade de economia mista, de capital aberto, instalada em 1966 a partir da lei estadual 5.167, cujo controle acionário é exercido pelo governo do Rio Grande do Sul.

A companhia atua em 317 municípios gaúchos por meio da realização de estudos, projetos, construções, operações, exploração e ampliação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário.

O edital completo do processo de desestatização está disponível no site https://sema.rs.gov.br/privatizacoes.

