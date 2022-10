Grêmio Com lesão muscular, o atacante Biel está fora da reta final do Grêmio na Série B

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Jogador relatou dores no posterior da coxa direita depois do jogo contra o Bahia Foto: Lucas Uebel/Grêmio Jogador relatou dores no posterior da coxa direita depois do jogo com o Bahia (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O atacante Biel sofreu uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita e desfalcará o Grêmio nas rodadas finais da Série B do Brasileirão. Com poucas opções no elenco, o técnico Renato Portaluppi deve confirmar Guilherme como substituto para o duelo decisivo contra o Náutico, em Recife.

O atacante relatou dores no local logo após o empate por 1 a 1 com o Bahia, no último domingo (23). Ele foi avaliado pelo departamento médico e passou por exames, que apontaram a lesão. O tempo afastado dos gramados não foi confirmado pelo Grêmio.

Em 33 jogos disputados pelo clube gaúcho, são cinco gols e seis assistências. O atleta de 21 anos está emprestado pelo Fluminense até dezembro deste ano. Além de Biel, Ferreira, Janderson e Jhonata Robert também seguem no departamento médico.

