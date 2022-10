Inter Inter publica nota de esclarecimento reclamando dos altos preços de ingresso para visitante no estádio do Coritiba

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Os ingressos estão sendo vendidos a 300 reais para visitantes Foto: Felipe Dalker/Coritiba Foto: Felipe Dalker/Coritiba

O Inter divulgou uma nota contestando os altos valores nos preço dos ingressos para visitantes no Couto Pereira, estádio do Coritiba. Os ingressos estão sendo vendidos com o valor de R$ 300 reais. A equipe colorada enfrenta os paranaenses no domingo (23), pela 30° rodada do Brasileirão, às 18h.

A diretoria do Inter procurou a direção do Coritiba para tentar uma redução de preço nos valores dos ingressos, mas não teve acordo entre as partes.

Confira a nota do Inter:

“O Sport Club Internacional informa que buscou o Coritiba Football Club para tratar sobre os valores dos ingressos da torcida visitante para a partida no próximo domingo (23), na capital paranaense. Diante da impossibilidade de redução nos preços anunciados, o que reconhecemos ser decisão do clube mandante, cabe ao Clube do Povo lamentar a falta de reciprocidade em relação ao que foi praticado no Beira-Rio, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Em respeito aos sócios, sócias, torcedores e torcedoras, infelizmente vamos reavaliar nossa política de recepção a visitantes no próximo ano. De qualquer forma, convocamos a apaixonada torcida Colorada para estar presente de maneira exemplar no Estádio Couto Pereira no domingo, como ocorre em todos os locais onde o Inter está em campo. Haverá ampliação do número de ingressos sorteados para sócios e sócias em dia que estiverem em Curitiba”.

