Cláudio Humberto Com Lula, Zanin chamou tornozeleira de “indigna”

Por Cláudio Humberto | 19 de julho de 2025

Ágil para convocar nesta sexta (18) sessão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que referendou a tornozeleira eletrônica imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Cristiano Zanin, que preside o colegiado, defendeu que o Estado não poderia obrigar Lula, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, a usar o aparelho. Em 2019, ainda advogado do petista, Zanin declarou à Folha: “Na minha visão, Lula tem o direito de recusar a usar tornozeleira”.

Coisa indigna

Zanin chegou a dizer que Lula considerava a tornozeleira “negativa para a dignidade” e, portanto, não poderia ser obrigado a usar.

Antes era humilhação

Como advogado de Lula, Zanin dizia que o uso da tornozeleira era uma tentativa dos procuradores de “impor uma nova humilhação” ao petista.

Vapt-vupt

Na 1ª Turma, o agora ministro Zanin se apressou para votar apoiando a medida contra Bolsonaro. Precisou de pouco tempo até registrar o voto.

Descondenado

No caso de Bolsonaro, o processo mira seu filho Eduardo. Com Lula, o condenado, foi o petista, em processo que o STF depois jogou no lixo.

Lula brinca com fogo, ao radicalizar contra Trump

Ao radicalizar contra Donald Trump, de olho apenas em eventuais proveitos eleitorais, Lula (PT) põe em risco o futuro da economia brasileira, até em razão do arsenal que o presidente americano dispõe. Como Trump não tem limites quando entra numa briga, pode impor ao Brasil, por exemplo, amplo leque de opções da chamada “Seção 301”, acrescentando ao tarifaço de 50% uma taxação adicional, por exemplo, a qualquer empresa do mundo que mantenha negócios com o Brasil.

Rua da amargura

Lula palanqueiro pode afetar o destino de milhares de empresas e milhões de trabalhadores que dependem do comércio com os EUA.

Não está nem aí

O petista já havia sinalizado desinteresse em evitar o pior recusando-se a receber representantes do setor produtivo atingidos pelo tarifaço.

Que se explodam

Lula 3 está pouco se lixando para empresários, que acredita apoiarem a direita e de quem quer cada vez mais dinheiro, com suas taxações.

Mundo da fantasia

Curioso, em seu pronunciamento de quinta-feira (17) à noite, foi Lula fazer de parecer que são os Estados Unidos que necessitam desesperadamente negociar algum tipo de acordo com o Brasil.

Conversa de pescador

Lula disse, sem apresentar provas e nem citar participantes, que seu governo teria feito “mais de dez” reuniões com os americanos e que teria enviado carta em 16 de maio, cujo teor também não revelou.

Como peixe

Como tudo o que diz é usado contra ele, Bolsonaro só não está proibido de dar entrevistas. A torcida dos inimigos é que, nas entrevistas, o ex-presidente tende a morrer como peixe, pela boca. Caso da “associação” generalizada e óbvia, entre anistia e tarifaço.

Explica aí

O ministro Flávio Dino (STF) deu aperto na Câmara e quer explicações sobre emendas milionárias de deputados do DF, como Fred Linhares (Rep), que bancam ONG de jogatina online de crianças e adolescentes.

Lipoaspiração

A liderança do deputado Mendonça Filho (União-PE) na Câmara ficou clara na sua atuação como relator da PEC da Segurança. Ele conseguiu impor derrota ao governo, “lipoaspirando” o monstrengo.

Candidaturas próprias

O PL desistiu de aliança com Ciro Gomes, ex-PDT, e terá candidaturas majoritárias próprias, em 2026, segundo confirmou nesta sexta-feira (18) o deputado André Fernandes, presidente estadual do partido.

Estrago no bolsa

O principal índice de ações da bolsa brasileira, o Ibovespa B3, fechou em baixa de 1,61%, em razão das tensões políticas provocadas por Lula e Moraes, e o dólar subiu para R$5,58.

Larga o osso

Sem saber se é aviso ou ameaça, Lula resolveu sair de cima do muro e sinalizou que vai ser candidato à reeleição. Disse que a condição é que tenha saúde e disposição que tem hoje.

Pensando bem…

…tornozeleira nos pés dos outros é refresco.

Poder sem pudor

Adesões importantes

Em 1996, a atriz Ruth Escobar promoveu almoço de adesão de mulheres à candidatura de José Serra à prefeitura paulistana. Compareceu gente importante, como a primeira-dama Ruth Cardoso. Elas se apresentaram: “Eu sou a secretária estadual de…, disse uma delas. “Eu presido a associação…”, registrou outra. Nesse momento chegou a saudosa atriz Dercy Gonçalves para quebrar a monotonia: “Eu não sou p(*) nenhuma!”.

Cláudio Humberto

