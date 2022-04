Mundo Com Macron e Le Pen favoritos, franceses vão às urnas para escolher presidente

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2022

Eleitores franceses aguardam em fila para votar no primeiro turno das eleições presidenciais em Paris, no dia 10 de abril de 2022. Foto: Reprodução Eleitores franceses aguardam em fila para votar no primeiro turno das eleições presidenciais em Paris, no dia 10 de abril de 2022. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Emmanuel Macron e Marine Le Pen são os favoritos nas eleições francesas que acontecem neste domingo (10), para definir quem serão os dois candidatos que vão se enfrentar no segundo turno, marcado para o dia 24 de abril.

Caso as pesquisas se confirmem nas urnas, será uma reedição da votação de 2017 na qual Macron foi eleito com 66% dos votos. Desta vez, no entanto, a vantagem dele parece ser menor do que da primeira vez.

Uma pesquisa apontou que os dois estão quase empatados no primeiro turno. Os dados da Elabe Opinion, divulgada pela TV BFM na sexta-feira (8), são os seguintes:

Emmanuel Macron (Em Marcha!): 25%

Marine Le Pen (Assembleia Nacional): 24%

Jean-Luc Mélenchon (França Insubmissa): 17,5%

Eric Zemmour (Reconquista): 8,5%

Valerie Pecresse (Sejamos Livres): 8%

A mesma pesquisa fez uma projeção do segundo turno. Os resultados foram os seguintes:

Emmanuel Macron (Em Marcha!): 51%

Marine Le Pen (Assembleia Nacional): 49%

Na sexta-feira (8), o último dia de campanha, Macron fez um apelo aos eleitores mais jovens e mais progressistas.

“Nós começamos o trabalho de corrigir as desigualdades sociais em sua raiz, mas estamos longe de sermos bem-sucedidos”, ele afirmou em uma entrevista.

Ele também prometeu fazer mais para combater as mudanças climáticas.

Segundo a agência de notícias Reuters, há uma sensação de desconforto entre os apoiadores do centrista Macron.

A agência ouviu pessoas que trabalham na campanha, e elas afirmaram, sob condição de não terem seus nomes revelados, que o atual presidente precisa ampliar sua base antes mesmo do primeiro turno, porque se ele não for o mais bem colocado, sua adversária vai entrar na segunda fase da campanha em alta (serão apenas duas semanas entre as duas votações).

Le Pen tenta uma mudança de imagem

Marine Le Pen baseou sua campanha neste ano no tema do poder de compra. Essa foi uma forma de suavizar a própria imagem. Ela prometeu cortar impostos e aumentar alguns benefícios sociais.

No passado, o partido dela, o Assembleia Nacional, era conhecido pela xenofobia.

A intenção de voto em Le Pen mostra que ela foi bem-sucedida na tentativa de suavizar a imagem do partido dela, que é de extrema-direita, sem mudar a essência, que é ser contra imigrantes.

As pesquisas mostram que ela tem cerca de 24% dos votos.

Em um segundo turno com Macron, ela alcança índices entre 47% a 49% – portanto, com a margem de erro, ela está empatada, e os eleitores indecisos podem trazer uma surpresa.

Cenário surpresa: Macron e Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon, o único candidato de esquerda que aparece bem nas pesquisas de intenção de votos, está em terceiro, com tendência de alta.

Mélenchon é do partido França Insubmissa.

O partido de esquerda mais tradicional do país, o Partido Socialista, não tem conseguido mais boas votações. O Partido Verde também não conseguiu uma grande base nos últimos anos.

Assim, a esquerda francesa passou a apoiar Mélenchon nessas eleições presidenciais.

As pesquisas indicam que ele tem uma votação entre 14% e 17% dos votos. Ele conseguiu crescer: em janeiro, pontuava no máximo 10%.

As pesquisas indicam que Macron o derrotaria facilmente em um segundo turno.

Improvável: Macron versus Zemmour

Eric Zemmour ficou conhecido na França como um comentarista de programas televisivos. Ele tenta se mostrar como alguém da direita “anti-establishment”, como Donald Trump foi nos Estados Unidos, que iria salvar o país dele de uma suposta ameaça do islamismo.

No começo da campanha ele chegou a ir bem nas pesquisas —havia indicações de que ele poderia chegar ao segundo turno. No entanto, ele não formulou propostas para temas que não sejam imigração e segurança. Além disso, deu declarações sobre a guerra na Ucrânia que o atrapalharam.

As pesquisas agora mostram que ele tem de 9% a 11% dos votos. Macron o derrotaria com folga em um segundo turno.

Improvável: Macron versus Pecresse

Valerie Pecresse é a chefe do governo da região de Paris. Ela se descreve como uma mistura de Margaret Thatcher com Angela Merkel.

Ela concorre pelo partido Os Republicanos.

Como ela divide eleitores de centro-direita com Macron, ela não conseguiu crescer nas pesquisas. Ela aparece com uma votação entre 8% e 10%.

Nenhuma pesquisa de intenção de voto prevê que Macron estará fora do segundo turno em 24 de abril.

