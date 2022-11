Política Com mais bolsonaristas no Senado, o PT vê risco na saída de aliados para assumir ministérios

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

Lula vai precisar de políticos experientes para fazer andar pautas de interesse do governo no Senado.

Aliados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocam na balança os benefícios de convocar senadores eleitos para assumir ministérios. Com a eleição de bolsonaristas que prometem oposição ferrenha, como Damares Alves (Republicanos-DF), Lula vai precisar de políticos experientes para fazer andar pautas de interesse do governo no Senado.

Jaques Wagner (PT-BA), Wellington Dias (PT-PI), Camilo Santana (PT-CE) e Flávio Dino (PSB-MA) são cotados para assumir ministérios. De acordo com um integrante do PT, tirar bons senadores pode esvaziar o Senado de “articuladores necessários para o governo”. “Ministros, você acha muitos. Senadores, não dá pra substituir”, avaliou ele, sob reserva.

Os suplentes dos quatro senadores até são alinhados a Lula, porém menos experientes. São eles: o ex-deputado Bebeto Galvão (Wagner), a socióloga Jussara Lima (Dias), a deputada estadual Augusta Brito (Camilo) e a vice-prefeita de Pinheiro, Ana Paula Lobato (Dino).

O PL de Bolsonaro terá a maior bancada de senadores, com 14 nomes. O número pode aumentar com a migração de partidos menores para a sigla de Valdemar Costa Neto.

Carlos Fávaro (PSD-MT), citado como potencial nome para a Agricultura, tem pouca chance porque a suplente, Margareth Buzetti, é bolsonarista.

Apoios

Logo após ser eleito presidente da República, Lula definiu como prioridade garantir União Brasil, PSD e MDB em sua base aliada no Congresso. Os três partidos já sinalizaram disposição em compor com o petista, mas a definição passará por acertos em torno da eleição da Câmara dos Deputados e de ministérios no novo governo.

União Brasil, PSD e MDB têm, juntos, 143 deputados federais. Excluindo as legendas que hoje fazem parte da base de Jair Bolsonaro (PL), são as siglas mais expressivas no Congresso Nacional, e aliança com elas é necessária para Lula governar o País no próximo ano. Os deputados da coligação do presidente eleito somam 122 integrantes, número insuficiente para aprovar projetos com maioria absoluta.

Do lado do MDB, o apoio ao novo mandatário passa pelo crivo do presidente da sigla, deputado federal Baleia Rossi, do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, e do senador Renan Calheiros. Baleia e Helder elegeram o maior número de deputados, enquanto Renan é ligado a Isnaldo Bulhões Jr., atual líder da bancada emedebista na Câmara.

Os três integrantes do MDB mostram disposição em integrar a base de Lula, mas entendem que a indicação da senadora Simone Tebet, que declarou apoio ao petista após ser derrotada no primeiro turno das eleições presidenciais, a um ministério não é suficiente para o partido embarcar no projeto do novo governo. Ele é vista como alguém da “cota” de Lula.

O apoio teria de estar vinculado à ocupação de outros ministérios ou ao apoio do PT a um candidato emedebista para a Presidência da Câmara. O primeiro caminho é considerado mais viável, dizem integrantes do partido.

