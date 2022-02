Rio Grande do Sul Com mais de 8 mil novos casos, o número de pessoas com covid passa de 2 milhões e 150 mil no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

O número de pacientes recuperados da covid no RS é de 2.057.944 (96%), e há 55.639 (3%) casos em acompanhamento. (Foto: EBC)

Neste sábado (26), o Rio Grande do Sul registrou 8.608 novos casos de covid-19. Com isso o total de casos confirmados no Estado é de 2.151.960. Já o número de mortes passou para 38.259, com 60 novos óbitos confirmados em 24 horas, segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde.

O número de pacientes recuperados da covid no RS é de 2.057.944 (96%), e há 55.639 (3%) casos em acompanhamento. A taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em geral é de 59,7%, com 1.837 pacientes em 3.078 leitos de UTI no Estado.

Mutirão

A Secretaria da Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais da Saúde do Rio Grande do Sul convocaram os municípios para a Semana R, entre esta segunda (28) e a próxima sexta-feira (4), na qual deverá ser feito um mutirão de registros de doses de vacina contra a covid-19 já aplicadas. O objetivo é chegar mais próximo ao número real de pessoas que foram vacinadas no Estado, uma vez que existe uma defasagem entre as doses aplicadas e as doses efetivamente registradas no Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunizações.

“Vamos utilizar o Carnaval para agilizar esse trabalho mais administrativo, considerando que deverá haver uma procura mais baixa pela aplicação das vacinas durante esses dias”, explicou a secretária adjunta da Saúde, Ana Costa.

Outro trabalho que será realizado pela secretaria para retomar os números reais da Campanha de Vacinação contra a Covid no território gaúcho é uma análise dos dados de alguns municípios que possuem baixas coberturas registradas no sistema ou que usam sistemas próprios para esse fim. A ideia será “percorrer o caminho que a informação leva desde a digitação nas salas de vacinas até o abastecimento do vacinômetro da Secretaria da Saúde para ver se existem dados que estão se perdendo, para detectar se existe algum problema neste caminho”, explicou a secretária Ana.

