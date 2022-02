Porto Alegre Vacinação contra a covid em Porto Alegre será retomada nesta segunda

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Neste sábado, foram aplicadas 253 doses no total em crianças a partir dos 5 anos. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A vacinação contra a covid-19 em Porto Alegre será retomada nesta segunda-feira (28). Neste domingo (27), não será realizada imunização na cidade, mas pessoas com sintomas de covid-19 – febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular – podem procurar um dos pronto-atendimentos ou a UPA Moacyr Scliar, com funcionamento nas 24 horas do dia.

Veja abaixo os pronto-atendimentos 24 horas para pessoas com sintomas de Covid-19:

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza);

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus);

– PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro);

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil).

Na segunda e terça-feira (1º), das 8h às 17h, haverá vacinação de crianças a partir de cinco anos em três unidades de saúde (Santa Marta, Morro Santana e Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes). Haverá, em todos os locais, aplicação da primeira dose de Pfizer e primeira e segunda dose de Coronavac. Já a vacinação para pessoas a partir de 12 anos irá ocorrer em duas unidades de saúde (Glória e Navegantes). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta dose nos dos locais (exceto Coronavac na US Glória). Não haverá aplicação da dose de reforço da Janssen. Todas as cinco unidades de saúde abertas nesta segunda e terça-feira receberão também pessoas que precisarem de atendimento clínico e odontológico, incluindo sintomáticos de covid-19.

Segunda e terça-feira

– Vacinação de crianças; atendimento clínico, de enfermagem e odontológico; testagem de antígeno para Covid-19 – 8h às 17h: US Santa Marta, US Morro Santana e CF José Mauro Ceratti Lopes;

– Vacinação de adultos e adolescentes; atendimento clínico, de enfermagem e odontológico; testagem de antígeno para Covid-19 – 8h às 17h: US Glória (exceto aplicação de Janssen) e US Navegantes (exceto aplicação de Janssen e Coronavac);

– Dispensação de medicamentos – 8h às 17h, Farmácia Distrital Santa Marta.

Sábado

A Secretaria Municipal de Saúde aplicou 1.025 vacinas contra a covid-19 em adultos e crianças, neste sábado (26), em dois locais de atendimento. A imunização para pessoas acima de 12 anos ocorreu no Shopping João Pessoa, das 9h às 16h, onde foram aplicadas 772 doses, sendo sete de primeira, 44 de segunda e 721 de reforço.

Na Unidade de Saúde Moab Caldas, onde a equipe da secretaria vacinou crianças a partir dos cinco anos, foram aplicadas 253 doses no total, sendo 145 de primeira e 108 de segunda aplicação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre