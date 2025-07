Dicas de O Sul Parque Harmonia vira arraial ao ar livre com Festa Julina em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Do quentão à fogueira gigante, evento gratuito no domingo (6) terá atrações para toda a família Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No domingo (6), o Parque Harmonia, em Porto Alegre, entra no clima das festas típicas mais queridas do Brasil com o Arraial do Harmonia, das 10h às 18h. A entrada é gratuita e o evento conta com uma programação pensada para aquecer o corpo e o coração de toda a família.

O sabor especial das festividades desta época do ano também marca presença no evento: quentão, pipoca, pinhão, churrasquinho, entre outras opções de cardápio típico, estarão disponíveis. Para proporcionar um ambiente ainda mais tradicional, uma fogueira de 4 metros de altura será montada especialmente para trazer os festejos do interior ao coração de Porto Alegre.

A música ao vivo está garantida com Thales Sant’Ana e banda com um repertório de músicas que remetem à data. Além da presença da Guitarríssima Escola de Música, que vai trazer apresentação de bandas formadas por estudantes de escolas de Porto Alegre. As festividades encerram com um show do cantor Mauricio Sonnenberg, que vai animar o público sons de diversos estilos como reggae, pop e rock.

A atmosfera julina será completa com atrações especiais, como recreação e brinquedos para as crianças, além de diversas atividades temáticas. E as famílias podem aproveitar ainda mais o domingo no parque com suas cadeiras de praia e cestas de piquenique.

Com organização da Gam3 Parks, concessionária da Parque, o espaço será transformado em um arraial urbano pensado para que todas as idades aproveitem a festa de forma divertida, acessível e plural. O estacionamento do parque estará funcionando com toda a acessibilidade já conhecida.

Serviço:

Arraial do Harmonia

Data: 6 de julho (domingo), 10h às 18h

Local: Parque Harmonia – Acesso pela Casa do Gaúcho

Endereço: Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 435 – Porto Alegre

Entrada gratuita

