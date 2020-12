Geral Com mais de sete mil mortes por coronavírus, a Suécia diz que ainda não precisa de máscaras

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Na tentativa de conter uma segunda onda, o primeiro-ministro, Stefan Lofven, anunciou na quinta-feira que as escolas de segundo grau adotarão o ensino virtual pelo resto do ano. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Suécia ainda não precisa de máscaras, disse uma autoridade de saúde de alto escalão na quinta-feira (3), quando as mortes decorrentes da pandemia passaram de sete mil, e um dia depois de a OMS (Organização Mundial da Saúde) ampliar as recomendações sobre máscaras.

Na quarta-feira, a OMS disse que, onde a epidemia estiver se disseminando, as pessoas – inclusive crianças e alunos de 12 anos ou mais – deveriam usar máscaras sempre em lojas, ambientes de trabalho e escolas que não têm ventilação adequada e quando receberem visitas em casa em cômodos pouco ventilados.

Mas a Agência Sueca de Saúde, essencialmente a favor da estratégia contra o lockdown do país, não chegou a recomendar as máscaras, citando os indícios frágeis de sua eficácia e os temores de que estas possam ser usadas como desculpa para as pessoas não se isolarem quanto tiverem sintomas.

“Máscaras podem ser necessárias em algumas situações. Estas situações não surgiram na Suécia ainda, de acordo com nosso diálogo com (os serviços de saúde das) regiões”, disse Anders Tegnell, o principal epidemiologista sueco, em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

“Todos os estudos até agora sugerem que é muito mais importante manter a distância do que ter uma máscara”, disse.

Na tentativa de conter uma segunda onda, o primeiro-ministro, Stefan Lofven, anunciou na quinta-feira que as escolas de segundo grau adotarão o ensino virtual pelo resto do ano.

Pandemia não chegou ao fim

O progresso recente nas vacinas contra Covid-19 é positivo, mas a Organização Mundial da Saúde está preocupada que isso tenha levado a uma crescente percepção de que a pandemia chegou ao fim, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta sexta-feira.

“O progresso nas vacinas nos dá um impulso e agora podemos começar a ver a luz no fim do túnel. No entanto, a OMS está preocupada com a crescente percepção de que a pandemia de Covid-19 acabou”, disse ele. As informações são da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral