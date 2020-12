Geral A pistola usada por Sean Connery em “007 contra o Satânico Dr. No” foi vendida por 256 mil dólares

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

A arma foi usada por Sean Connery no primeiro filme de James Bond. (Foto: Divulgação)

Uma arma usada por Sean Connery no primeiro filme de James Bond foi vendida por 256 mil dólares em um leilão em Beverly Hills (EUA) na quinta-feira (3), superando as estimativas para o artigo da história de Hollywood, informou a casa de leilões Julien’s Auctions.

A pistola Walther PP semiautomática desativada, que junto com seu modelo menor, o PPK, se tornou uma das imagens mais conhecidas da franquia de filmes, foi usada por Connery no filme “007 contra o Satânico Dr. No” em 1962.

Connery, o primeiro James Bond da franquia, morreu em 31 de outubro, aos 90 anos.

A Julien’s afirmou que o comprador, que pediu para permanecer anônimo, é um norte-americano que viu todos os filmes de James Bond com seus filhos. A casa de leilões havia estimado que a arma seria vendida por entre 150.000 e 200.000 dólares.

Um capacete criado para Tom Cruise em “Top Gun” também foi vendido no leilão por 108.000 dólares, enquanto uma espada usada por Bruce Willis em “Pulp Fiction: Tempo de Violência” rendeu 35.200 dólares.

Causa da morte de Sean Connery

A causa da morte do astro Sean Connery – morto aos 90 anos, em sua casa nas Bahamas – foi revelada no final de novembro em sua certidão de óbito. Segundo o documento, obtido pelo site TMZ, o ator morreu enquanto dormia por conta de uma falha respiratória causada por uma pneumonia, aliada à idade avançada de Connery e uma batida irregular em seu coração, identificada nos exames.

O ator se tornou um ícone da cultura pop no papel do agente secreto James Bond em sete longa-metragens da franquia ‘007’ – décadas depois de ter largado o papel e ter sido substituído por atores de várias gerações, ainda é sinônimo do personagem. No entanto, seu momento de maior reconhecimento foi com o papel do policial veterano Malone em ‘Os Intocáveis’, de Brian De Palma, que lhe deu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1988. Ele também recebeu um Globo de Ouro pelo conjunto da carreira em 1996, o prestigiado prêmio Cecil B. DeMille Award.

O escocês, que foi nomeado cavaleiro pela Rainha em 2000, teve outros papéis memoráveis, como em ‘Indiana Jones e a Última Cruzada’, como o pai do herói interpretado por Harrison Ford, ‘A Rocha’, ‘Caçada ao Outubro Vermelho’, entre tantos outros títulos da sua filmografia – são mais de 90 créditos desde os anos 1950.

Estava afastado do cinema desde meados dos anos 2000 – um dos seus últimos papéis foi em ‘A Liga Extraordinária’, no qual interpretou o aventureiro britânico Allan Quatermain, e vivia nas Bahamas.

Sean Connery era casado pela segunda vez com a pintora Micheline Roquebrune desde 1975. Seu primeiro casamento foi com a também atriz Diane Cilento entre 1962 e 1973 – ela morreu aos 78 anos em 2011. Connery teve seu único filho, Jason, com Cilento, nascido em 1963. As informações são da agência de notícias Reuters e da revista Monet.

