Com metodologia inovadora, quarta escola charter é anunciada para Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Capital é pioneira neste modelo de ensino, diversificando a oferta de atendimento educacional.

Foi anunciada nesta terça-feira (22) pela prefeitura de Porto Alegre a ampliação da oferta de educação básica comunitária na cidade. A escola charter, com metodologia inovadora, terá gestão em parceria com a OSC (Organização da Sociedade Civil) Abensa (Associação Beneficente Nossa Senhora da Assunção). Esta será a primeira experiência com a Pedagogia Waldorf em sistema público não estatal no Brasil. A entidade sem fins lucrativos foi selecionada por edital para assumir a gestão da escola que será instalada no prédio da Escola Estadual Plácido de Castro, no bairro Higienópolis. A capital gaúcha é pioneira no Brasil na criação de escolas charter que oferecem também o ensino fundamental.

“Nós precisamos quebrar paradigmas, fazer mudanças e com pressa. E esse é um modelo que a gente acredita aqui em Porto Alegre. É muito importante a gente continuar dando sequência a contratualização de escolas privadas, comunitárias para darem aulas para as crianças mais humildes de forma pública. Antes exclusivamente estatais, agora públicas, mas não estatais. A gente consegue levar uma diversidade de pedagogias, de formatos, de acesso a inovação para essas crianças”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior

“Esta é a quarta escola comunitária de educação básica de Porto Alegre”, afirma o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito.

A proposta pedagógica será baseada na Pedagogia Waldorf, para alunos da educação infantil e do ensino fundamental. O trabalho educacional deverá ser de, no mínimo, nove horas diárias, em jornada semanal de cinco dias da semana.

“A entrega de mais uma escola charter às vésperas do fim do ano mostram o espírito de entregas à população”, destacou a adjunta da pasta, Iara Wortmann. Marchezan lembrou que esse é um case de sucesso em Porto Alegre e no mundo todo e que está sendo ampliado com o modelo pedagógico diferenciado e que a Unesco considera a metodologia Waldorf como “a pedagogia do novo milênio”.

“Agradeço às parcerias porque poderemos dar continuidade àquilo que acreditamos: ganharemos mais diversidade em uma área em que temos muitos desafios, que é a educação. Estamos apresentando alternativas e ferramentas para que nossos alunos superem desafios como defasagem intelectual, especialmente as crianças mais humildes, que são as que mais necessitam. É pensando nelas que direcionamos nosso esforço em qualificar a educação, afirmou o prefeito.

Metodologia

A Pedagogia Waldorf é uma abordagem pedagógica baseada na filosofia da educação do filósofo austríaco Rudolf Steiner, fundador da antroposofia. Com mais de cem anos, a Pedagogia Waldorf foi considerada pela Unesco, “a pedagogia do novo milênio”. De maneira holística, essa proposta educacional busca o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico do estudante. O desenvolvimento de indivíduos livres e moralmente responsáveis é o grande objetivo.

Na prática, os alunos passam de três a quatro semanas em sala de aula sendo apresentados a uma linguagem específica, como Língua Portuguesa ou Matemática, por exemplo. A aprendizagem ocorre por meio de imagens em que os estudantes são conduzidos a uma grande descoberta, como em uma viagem de exploração. Dessa maneira, a proposta está fundamentada na observação e respeito aos ritmos humanos e naturais, para que cada um possa desenvolver as suas habilidades.

Modelo comunitário

Na educação infantil, são 207 instituições de ensino. A primeira parceria para o ensino fundamental é a Pequena Casa da Criança, no bairro Partenon, com 370 alunos, seguida da Madre Raffo, com 119 alunos na Vila Nova. A metodologia Lumiar foi adotada na Escola Comunitária de Educação Básica Aldeia Lumiar, na Tristeza, com 145 alunos. Esta foi a segunda escola pública a adotar o modelo Lumiar no Brasil.

