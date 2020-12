Brasil Último livro do pesquisador Zuza Homem de Mello, biografia de João Gilberto deve ser lançada em 2021

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Um dos capítulos terá como foco a vida do artista em Porto Alegre, durante oito meses de 1955. (Foto: Reprodução)

Um dos criadores do gênero bossa nova e – junto com Tom Jobim – o músico brasileiro mais influente dentro e fora do País, o baiano João Gilberto (1931-2019) é tema de uma biografia a ser lançada pela editora Companhia das Letras no segundo semestre de 2021. A obra tem como autor o jornalista, crítico e pesquisador paulista Zuza Homem de Mello, falecido em outubro, aos 87 anos, pouco tempo após concluir o livro.

A obra, agora sob coordenação de Ercília Lobo, parceira de vida e trabalho de Zuza durante 35 anos, abrange diversos aspectos da trajetória do gênio polêmico que, com sua voz e violão, revolucionou a música popular produzida no Brasil e se tornou referência para diversas gerações de colegas desde 1958, quando entregou ao planeta a canção “Chega de Saudade”, um ícone que extrapolou fronteiras geográficas e conceituais.

Em destaque, as diferentes fases de João, desde a infância e a adolescência em Juazeiro (BA), de onde saiu aos 18 anos, até a consagração mundial a partir do Rio de Janeiro, passando pelas primeiras tentativas de carreira em uma Cidade Maravilhosa ainda dominada pelo samba-canção na primeira metade da década de 1950 e os seus “exílios” em Diamantina (MG) e Porto Alegre (RS).

“Exílio gaúcho”

A estadia prolongada (cerca de oito meses em 1955) na capital gaúcha, três anos antes da fama com a bossa nova e das colaborações com Tom Jobim, Vinícius de Moraes e outras lendas, será alvo de um capítulo específico do livro, ainda sem título. Trazido “a tiracolo” pelo amigo e também músico Luís Telles, João morou no célebre Hotel Majestic, localizado na Rua da Praia e cujo prédio daria lugar, décadas depois, à Casa de Cultura Mario Quintana.

Para esse trecho da obra, Zuza contou com a colaboração do jornalista e pesquisador Marcello Campos, do jornal “O Sul” e que contribuiu com informações históricas e dicas de contatos para que Zuza Homem de Mello reconstruísse os passos de seu biografado: a vivência no bairro Cidade Baixa, a interação com personagens locais e aspectos curiosos sobre a experiência do jovem forasteiro na cidade.

“Zuza passou a ter essa percepção clara de o quanto Porto Alegre foi decisiva para João Gilberto, porque alguma coisa aconteceu que acabou impactando a vida e a música dele para sempre”, ressalta a viúva do autor, Ercília Lobo, em entrevista por telefone. “A capital gaúcha sempre tratou João muito bem, ele tinha uma relação especial pela cidade e vice-versa, em uma relação mútua de carinho.”

Não por acaso, nos dois últimos shows do músico em Porto Alegre (Auditório Araújo em 1996 e Teatro do Sesi em 2001), o coinventor da bossa nova fez questão de mencionar personagens e lugares de sua memória afetiva local, incluindo o Conjunto de Norberto Baldauf (o rei dos bailes no Estado), os encontros “didáticos” na casa do maestro Armando Albuquerque na rua Lopo Gonçalves e até o acolhimento por uma “mãe adotiva”, Dona Boneca Regina, em um sobrado na rua Sofia Veloso.

“Quando Zuza esteve em Porto Alegre pela última vez, em novembro de 2019, aproveitou a participação no evento ‘POA Jazz’ para conversar com algumas fontes para aprofundar os seus conhecimentos sobre o ‘exílio’ voluntário de João na cidade”, relata Ercília. “O que era para ser apenas duas entrevistas acabou virando seis.”

(Marcello Campos)

