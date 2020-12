Porto Alegre Anunciados mais três nomes para o novo secretariado de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foram confirmados os nomes para as secretarias da Saúde, Desenvolvimento Social e Parcerias Estratégicas. Foto: Reprodução/Facebook Foram confirmados os nomes para as secretarias da Saúde, Desenvolvimento Social e Parcerias Estratégicas. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

O prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou nesta terça-feira (22) mais três nomes para o secretariado da Capital. Ana Maria Pellini será a secretária de Parcerias Estratégicas, Léo Voigt assumirá a pasta de Desenvolvimento Social e Mauro Sparta ficará responsável pela Secretaria de Saúde.

Sebastião Melo e os escolhidos participaram de uma live nesta terça para fazer o anúncio. Antes, na segunda-feira, ele já tinha anunciado outros sete nomes, ao lado do vice-prefeito eleito, Ricardo Gomes.

Primeiros anúncios

Na segunda-feira foram anunciados os primeiros nomes. Para a secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos foi confirmado o nome de Cézar Augusto Schirmer.

Rodrigo Sartori Fantinel será o secretário da Fazenda. O coronel Mário Ikeda ficará responsável pela pasta da Segurança e André Barbosa assumirá a secretaria de Administração e Patrimônio.

A secretaria de Serviços Urbanos ficará com Marcos Felipi Garcia. Cássio Trogildo será o secretário de Governança Comunitária e Coordenação Política

O vice-prefeito Ricardo Gomes vai assumir a secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Transição

Eleito em 28 de novembro, Sebastião Melo designou o vereador eleito Cezar Schirmer para dar início às conversas com o atual governo. Ele foi escolhido coordenador do futuro governo no processo de transição. No dia 2 de dezembro Schirmer foi recebido pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, que incumbiu ao secretário municipal de Relações Institucionais, Christian Lemos a coordenação da transição do governo atual.

No dia 15 a prefeitura deu início a seminários setorizados por áreas de atuação para o processo de transição da atual gestão para a equipe designada pelo prefeito eleito Sebastião Melo.

A abertura foi realizada pelo secretário municipal de Relações Institucionais e coordenador da transição, Christian Lemos, que ressaltou a transparência da atual gestão em passar todos os dados para o novo governo municipal de forma aberta, com transmissão ao vivo. As reuniões de trabalho foram transmitidas online pela página do Facebook da prefeitura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre