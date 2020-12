Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul chega a 416 mil casos confirmados de coronavírus e 8.260 óbitos pela doença

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (22) 6.381 novos casos da Covid-19, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde. Também foram confirmados mais 101 óbitos. O total de casos confirmados é de 416.000 e o de óbitos, 8.260. Os recuperados são 388.409 (93% dos casos).

Entre óbitos divulgados nesta terça, um ocorreu em novembro e teve somente agora a notificação completada. Os demais cem ocorreram entre os dias 12 e 22 de dezembro. A atualização teve ainda 175 casos excluídos por duplicidade, atualização ou revisão de resultado.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Alegria (homem, 69 anos);

Alvorada (mulher, 75 anos);

Alvorada (homem, 90 anos);

Arroio dos Ratos (homem, 69 anos);

Bento Gonçalves (homem, 71 anos);

Bento Gonçalves (homem, 79 anos);

Boa Vista do Incra (mulher, 72 anos);

Bom Princípio (mulher, 84 anos);

Cachoeira do Sul (homem, 82 anos);

Cachoeirinha (mulher, 31 anos);

Campo Bom (mulher, 79 anos);

Campo Bom (homem, 35 anos);

Canoas (mulher, 68 anos);

Capão da Canoa (mulher, 49 anos);

Capão da Canoa (homem, 88 anos);

Caraá (mulher, 62 anos);

Caraá (homem, 56 anos);

Carlos Barbosa (mulher, 72 anos);

Carlos Barbosa (mulher, 75 anos);

Caxias do Sul (mulher, 74 anos);

Cerro Grande (mulher, 68 anos);

Chapada (mulher, 79 anos);

Cidreira (homem, 47 anos);

Coxilha (homem, 86 anos);

Cruz Alta (mulher, 61 anos);

David Canabarro (homem, 71 anos);

Dois Irmãos (homem, 50 anos);

Encantado (mulher, 91 anos);

Entre Rios do Sul (homem, 84 anos);

Erechim (mulher, 69 anos);

Flores da Cunha (mulher, 82 anos);

Garibaldi (mulher, 71 anos);

Gravataí (mulher, 70 anos);

Gravataí (homem, 55 anos);

Guaíba (mulher, 66 anos);

Ijuí (mulher, 34 anos);

Ijuí (homem, 60 anos);

Jaguarão (homem, 69 anos);

Jaquirana (homem, 74 anos);

Maximiliano de Almeida (homem, 87 anos);

Montenegro (mulher, 89 anos);

Nova Bassano (homem, 88 anos);

Nova Santa Rita (homem, 76 anos);

Nova Santa Rita (homem, 33 anos);

Palmeira das Missões (mulher, 69 anos);

Passo Fundo (homem, 59 anos);

Passo Fundo (homem, 84 anos);

Pelotas (mulher, 55 anos);

Pelotas (homem, 59 anos);

Pelotas (homem, 73 anos);

Pelotas (mulher, 79 anos);

Pelotas (homem, 91 anos);

Pelotas (homem, 56 anos);

Pelotas (homem, 67 anos);

Pelotas (homem, 71 anos);

Piratini (mulher, 64 anos);

Portão (mulher, 56 anos);

Portão (homem, 36 anos);

Porto Alegre (homem, 65 anos);

Porto Alegre (homem, 85 anos);

Porto Alegre (homem, 54 anos);

Porto Alegre (mulher, 78 anos);

Porto Alegre (homem, 61 anos);

Porto Alegre (mulher, 88 anos);

Porto Alegre (homem, 82 anos);

Porto Alegre (mulher, 82 anos);

Porto Alegre (mulher, 82 anos);

Porto Alegre (homem, 65 anos);

Porto Alegre (homem, 92 anos);

Porto Alegre (mulher, 83 anos);

Porto Alegre (homem, 48 anos);

Porto Xavier (mulher, 82 anos);

Sananduva (homem, 73 anos);

Santa Maria (mulher, 93 anos);

Santa Maria (mulher, 88 anos);

Santa Rosa (homem, 68 anos);

Santa Rosa (homem, 80 anos);

Santo Ângelo (mulher, 52 anos);

Santo Ângelo (homem, 72 anos);

Santo Antônio da Patrulha (homem, 76 anos);

Santo Antônio da Patrulha (homem, 66 anos);

São Gabriel (homem, 75 anos);

São Gabriel (homem, 71 anos);

São João da Urtiga (homem, 89 anos)

São Lourenço do Sul (mulher, 87 anos)

São Martinho (homem, 68 anos)

São Miguel das Missões (mulher, 70 anos)

São Pedro do Sul (homem, 44 anos);

São Sebastião do Caí (mulher, 53 anos);

Sapiranga (homem, 80 anos);

Sapucaia do Sul (mulher, 68 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 57 anos);

Sapucaia do Sul (mulher, 70 anos);

Soledade (mulher, 77 anos);

Tapes (mulher, 89 anos);

Teutônia (mulher, 70 anos);

Tramandaí (mulher, 86 anos);

Viamão (mulher, 71 anos);

Viamão (homem, 71 anos);

Viamão (mulher, 62 anos);

Xangri-lá (homem, 66 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Aceguá – 2

Água Santa – 3

Agudo – 8

Alegrete – 37

Alegria – 13

Alpestre – 5

Alto Feliz – 2

Alvorada – 67

Ametista do Sul – 11

Anta Gorda – 9

Antônio Prado – 9 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) December 22, 2020

Estado recebe R$ 34 milhões anuais para atendimentos de emergência

Aprovado pelo Ministério da Saúde na segunda-feira (21), o PAR (Plano de Ação Regional) da Rede de Urgência e Emergência das macrorregiões Vales e Norte do Rio Grande do Sul garante um repasse anual de R$ 34 milhões ao Estado. O valor será um incentivo para os hospitais funcionarem como porta de entrada para urgências e emergências e para qualificar o serviço de leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) adulto e pediátrico, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

Serão beneficiados hospitais nos municípios de Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Estrela, Venâncio Aires, Carazinho, Passo Fundo, Erechim, Palmeira das Missões, Três Passos, Tenente Portela e Frederico Westphalen. Os recursos serão repassados às instituições como um incremento ao custeio de serviços de alta e média complexidades (Teto MAC).

Todos os serviços contemplados já estão em funcionamento, mas os hospitais receberão mais do governo Federal para prestar estes serviços. Os recursos também servirão para desonerar o Tesouro do Estado.

