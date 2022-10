Inter Com muita chuva em Porto Alegre, Inter volta a treinar no CT Parque Gigante

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Os trabalhos começaram na academia e, logo depois, os jogadores foram ao gramado. Na foto, o técnico Mano Menezes Foto: Ricardo Duarte/Inter Os trabalhos começaram na academia e, logo depois, os jogadores foram ao gramado (Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O dia em Porto Alegre amanheceu com muita chuva e vento. Para o elenco do Inter isso não foi problema. Depois do final de semana sem trabalhos, os atletas se reapresentaram na manhã desta segunda-feira (31) e deram sequência as atividades para encarar o América-MG, na quarta-feira (02) pelo Brasileirão.

Os trabalhos iniciaram na academia do clube e, logo após, os jogadores desceram para o gramado e fizeram exercícios físicos e com bola do CT Parque Gigante. O técnico Mano Menezes comandou atividades de posse de bola na parte aberta e treino tático na parte fechada, ajustando detalhes do time que entrará em campo em Belo Horizonte.

O zagueiro Gabriel Mercado ficará à disposição novamente. O argentino se recuperou de lesão e treina normalmente com o grupo colorado. Já Liziero e Mikael ficaram no departamento médico e não participaram dos trabalhos no campo.

