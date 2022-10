Política Bolsonaro prepara discurso para reconhecer derrota com críticas ao processo eleitoral

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Ainda não se sabe se o presidente irá se manifestar por meio de vídeo, documento ou postagem em redes sociais Foto: Alan Santos/PR Ainda não se sabe se o presidente irá se manifestar por meio de vídeo, documento ou postagem em redes sociais (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se prepara para reconhecer entre esta segunda-feira (31) e terça-feira (01) a vitória do ex-presidente Lula (PT), após quase 20 horas de silêncio. Mas ele também pretende fazer críticas ao processo eleitoral.

De acordo com aliados, a ideia é que ele faça um discurso para enaltecer os 58 milhões de votos que recebeu. Em seguida, deverá fazer algum tipo de contestação que não valide o resultado por completo, para insinuar que teria sido injustiçado.

A demora para a fala ocorre porque há dúvidas sobre o formato desse questionamento. Aliados querem que o presidente adote um tom de voz moderado, sem “esbravejar” ou fazer ameaças. Assim, a ideia é valorizar o desempenho do presidente nas urnas.

Pessoas próximas alegam que a contestação ficará “dentro do sistema constitucional”, nos moldes do que foi feito por Aécio Neves, do PSDB, em 2014. Ainda não se sabe se Bolsonaro chegará a pedir recontagem de votos, como fez o tucano.

Bolsonaro está reunido desde cedo com os ministros e aliados mais próximos para decidir como se posicionar diante da derrota no segundo turno. Assim como ocorreu na primeira etapa, o presidente não esperava perder e, segundo relatos, ficou aborrecido com o desempenho.

Ministros como Ciro Nogueira e Fábio Faria ainda não se posicionaram sobre o resultado porque não querem falar antes do presidente.

