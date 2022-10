Dicas de O Sul Com muito chope, gastronomia e atrações culturais, Oktoberfest de Igrejinha prossegue até domingo que vem

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Evento está de volta após dois anos de pausa, devido à pandemia de coronavírus. (Foto: Arquivo/Oktoberfest)

Prossegue até o próximo domingo (23) a trigésima-terceira edição da Oktoberfest de Igrejinha (Vale do Paranhana), um dos mais tradicionais eventos culturais e turísticos do Rio Grande do Sul. Além do chope, são oferecidas diversas atrações gastronômicas e culturais no parque Almiro Grings – rua Arlindo Geis nº 255.

Realizada desde 1988 e reconhecida como patrimônio cultural do Estado em 2017, a festa de inspiração alemã conta com o engajamento de 3 mil voluntários (cerca de 10% da população do município) atuando na organização. A arrecadação é destinada pela Associação de Amigos da Oktoberfest (Amifest) para ações em benefício da comunidade.

O evento foi aberto oficialmente na noite de sexta-feira (14), após dois dias de pausa devido às restrições de atividades por causa da pandemia de coronavírus. No site oktoberfest.org.br é possível conferir diversos detalhes, como a infraestrutura preparada para atender aos fãs da bebida típica alemã.

São 320 torneiras espalhadas pelo parque, com três caminhões-tanque e um sistema de resfriamento que garantem a condução do precioso líquido através de uma tubulação até as chopeiras.

Neste e no outro domingo (15h às 16h), bem como na próxima sexta-feira (22h às 23h) e sábado (17h30min às 19h), será realizada a ação especial “Chopp em Dobro”: cada copo adquirido da bebida dá direito a outro, automaticamente. As marcas disponíveis no evento são Amstel, Heineken, Baden Baden, Lagunitas e Blue Moon.

Outro atrativo são os bailes típicos, com orquestras e grupos musicais fornecendo diariamente uma trilha sonora animadíssima. E o esquema não se resume às noite: os “pés-de-valsa” podem se divertir desde a manhã.

Para os visitantes quem não desejam ou não podem ir de carro até Igrejinha, a empresa de transporte Citral oferece linhas de ônibus com horários especiais de idade e volta neste domingo e na próxima sexta-feira, sábado e domingo.

As cidades contempladas são: Campo Bom, Canela, Gramado, Novo Hamburgo, Parobé, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapiranga, Taquara e Três Coroas. Todas as viagens têm desembarque o local do evento. Os horários são informados no site citral.tur.br.

Porto Alegre

A capital gaúcha aderiu oficialmente à “Oktober”, que nas últimas décadas foi realizada com sucesso em clubes como a Sociedade de Ginástica Porto Alegre (Sogipa). Em um novo capítulo na cidade, o evento agora será também realizado no chamado “Trecho 1” da orla do Guaíba (próximo ao Parque da Harmonia), no próximo fim de semana, das 14h às 20h.

Atuam na promoção a prefeitura e a empresa GAM3 Parks. Além de chope e gastronomia, serão instalados dois palcos para shows e apresentações de bandas típicas alemãs. A entrada é franca.

(Marcello Campos)

